Uşak'ta devrilen motosikletin sürücüsü öldü
Uşak’ın Sivaslı ilçesinde kontrolden çıkarak araziye devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Uşak’ta meydana gelen motosiklet kazası can aldı. Sivaslı ilçesinde yaşanan olayda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet yoldan çıkarak araziye devrildi.
Edinilen bilgilere göre, Halil Yozgat idaresindeki 64 ADJ 780 plakalı motosiklet, Evrenli Caddesi üzerinde seyir halindeyken kontrolden çıktı. Yoldan savrulan motosikletin araziye devrilmesi sonucu ağır bir kaza meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede sürücü Yozgat'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Yozgat'ın cesedi, Sivaslı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.