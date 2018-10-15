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Usain Bolt'a Avrupa'dan teklif var!

Geçtiğimiz günlerde ilk gollerini kaydeden Jamaikalı efsanevi sprinter Usain Bolt'a, Avrupa'dan transfer teklifi var.

15 Ekim 2018 Pazartesi 19:06
Usain Bolt'a Avrupa'dan teklif var!

100 ve 200 metrenin dünya rekortmeni efsanevi atlet Usain Bolt, atletizm kariyerini bitirdikten sonra futbola yönelmişti.

Avustralya'nın Central Coast Mariners kulübünde forma giyen Jamaikalı eski atlet, futbol kariyerinin ilk gollerini geçtiğimiz günlerde Macarthur South West United ile oynadıkları maçta atmıştı.

Söz konusu maçta iki kez fileleri havalandıran Bolt'la ilgili bugün Avustralya basınından bomba bir transfer iddiası geldi.

Teklif 2 yıllık

Ülkede yayım yapan Daily Telegraph gazetesi Bolt'a Güney Avrupa'dan 2 yıllık bir transfer teklifi geldiğini yazdı.

Haberde ismi verilmeyen takımın çok kısa bir süre önce bir iş adamı tarafından satın alındığı ve gelecek sezon doğrudan Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmayı hedeflediği ifade edildi.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 19:06
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