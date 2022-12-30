Üretim ve ihracatta başarıya doymuyoruz

Hükümet de 81 ili fabrikalarla donatmak için hummalı çalışma yürütüyor.

Çetin rekabet

Ekonomi yönetimi, 2023’te de büyümenin devam etmesi için elinden geleni yapıyor. Büyümenin yanında refah ve kalkınmayı arttıracak adımlar atıyor. Bu adımlar üretici ve ihracatçı firmalara moral aşılıyor, umut veriyor.

Türkiye’nin tedarikçi ülke konumunu koruduğunu hatta güçlendirdiğini gören firmalar, ürünlerini dünyaya yaymak için yarışıyor. Öyle görünüyor ki yarış 2023’te daha da çetin geçecek. Üreticiler ve ihracatçılar ürünlerini tanıtıp müşterilerine müşteri eklemek için ülke ülke dolaşacak.

Seçime rağmen ekonomide ivme devam edecek. Hükümet mega yatırımlara, dev projelere ara vermeyecek.

Biz de ülkemiz adına verimli geçen bu seneyle ilgili yorumları, ümitle gireceğimiz gelecek yılla ilgili beklentileri ‘Büyüyen Türkiye-Vizyon 2023’ ekimizde topladık. Ekimizde kabine üyelerinin ve şirket yöneticilerinin görüşlerine yer verdik.

Örnek çalışma

Çalışmamızda hükümetin icraatlarını, Türkiye’yi yeni asra taşıyacak faaliyetleri ele aldık. Satış ve Pazarlama Genel Müdürümüz Adem Şahin, yardımcıları İzzet Kazancı, Yakup Sarıçiçek ile Erdoğan Gül’ün de katkı sunduğu ‘Büyüyen Türkiye-Vizyon 2023’ün keyifle okunacağını düşünüyoruz. Dev kurumlara ve şirketlere yeni ufuklar açacak ekin büyük ses getireceğine inanıyoruz.

Okumanız ve güzel dönüşler yapmanız dileğiyle bu özel çalışmayı beğeninize sunuyoruz.

Saygılarımla…

Planlar yapıldı, hedefler belirlendi

Hükümet tarafından 2023-2025 döneminde yürütülecek çalışmalar belirlendi.

Üretici ve tüketici fiyatlarını aşağıya çekmek, verimliliği arttırmak için düğmeye basıldı.

2023-2025’te atılacak adımlar şöyle sıralandı:

Enflasyonu düşürerek fiyat istikrarını korumak temel öncelik olacak.

Kamu yatırımlarına ayrılan kaynakların verimli kullanımı temel ilke olacak.

Kamu yatırım harcamalarından azami düzeyde tasarruf edilecek.

İktisadi ve sosyal altyapı yatırımlarına öncelik verilecek.

Zorunlu haller dışında 2023 Yılı Yatırım Programı’na yeni proje alınmayacak.

Ekonomide katma değer artışına doğrudan hizmet etmeyen projeler teklif edilmeyecek.

2023-2025 ödenek teklif tavanları da açıklandı. 2023 yılı için en yüksek ödenek tavanı 60.4 milyar lirayla Sağlık Bakanlığı’na ayrıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na 46 milyar lira, Milli Eğitim Bakanlığı’na 39.9 milyar lira tahsis edildi.