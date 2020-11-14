Ürdün'den uluslararası topluma, İsrail'e baskı uygulama çağrısı

AMMAN (AA) - Ürdün, uluslararası toplumu, Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini durdurması için İsrail'e baskı uygulamaya çağırdı.

Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya öğleden sonra düzenledikleri baskınların süresinin yarım saat daha uzatılması kararının ardından, Ürdün Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Dayf el-Fayiz yazılı açıklama yaptı.

Fayiz, Yahudi yerleşimcilerin İsrail polisi himayesindeki baskınlarının, Mescid-i Aksa'nın yasal ve tarihsel statükosu ile uluslararası hukukun ihlali olduğunu vurguladı.

Temelde kabul edilmeyen baskınların bir de süresinin uzatılmasının mevcut statükoyu ihlal etmede aşırıya gitme anlamına geldiğini aktaran Fayiz, İsrail'e, ihlallerine son verme çağrısı yaptı.

Fayiz ayrıca bu ihlallerin son bulması için uluslararası toplumdan İsrail'e baskı uygulamasını istedi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi’nden bir yetkili daha önce AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail makamlarının 3 Kasım itibariyle fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya giriş saatlerinin yarım saat daha uzatma kararı aldığını ifade etmişti.

Yeni karara göre, fanatik Yahudilerin 07.00 ile 10.30, öğleden sonra ise yarım saat uzatmayla 12.30 ile 14.00 arasında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesine izin veriliyor.