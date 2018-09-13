Ürdün'de skandal! Osmanlı askerine atılan pusuyu turistlere gösteri yaptılar

Ürdün'e gelen turistler için gösteriler düzenleyen Ürdünlüler, Türk askerine kurdukları pusuyu canlandırdı.

HAİNLİĞİN OYUNUNU OYNADILAR

1. Dünya Savaşı sırası Arabistanlı Lawrence, Arapları Osmanlı'ya karşı ayaklandırmıştı. Osmanlı, aynı dönemde bir de Ürdün ihanetiyle zor duruma düştü.

Yemen'e ve Kanal cephesine personel-cephane taşıyan Osmanlı ordu trenine pusu kuruldu. Bu tuzağı kuran Ürdünlülerin torunları bugün ülkelerine gelen turistlere bunu bir gösteri olarak sergiliyor.