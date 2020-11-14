Ürdün ve Fas'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Ürdün'de 86, Fas'ta 66 kişi hayatını kaybetti.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 sebebiyle 86 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 bin 750 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede toplam can kaybının 1704'e, vaka sayısının 141 bin 305'e, iyileşen hasta sayısının ise 10 bin 451'e çıktığı aktarıldı.

- Fas

Fas Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 66 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti ve 5 bin 875 yeni vaka tespit edildi.

Son rakamlarla virüs kaynaklı can kaybı 4 bin 697'ye, vaka sayısı ise 288 bin 211'e ulaştı.

Ülkede iyileşen hasta sayısı da 5 bin 744 artışla 234 bin 904 oldu.







