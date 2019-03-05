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Unutulan enstrümanları hem yapıyor hem de çalıyor

Giresun’da müzikolog Emrah Kaya, hem üretip hem de çalarak unutulmaya yüz tutmuş enstrümanları yaşatmaya çalışıyor.

05 Mart 2019 Salı 15:21
Unutulan enstrümanları hem yapıyor hem de çalıyor

Giresun’da müzikolog Emrah Kaya, hem üretip hem de çalarak unutulmaya yüz tutmuş enstrümanları yaşatmaya çalışıyor. Müzik öğretmeni ve müzikolog Emrah Kaya, evinde kurduğu mütevazi atölyesinde dünyanın bir çok ülkesinde unutulan el yapımı müzik aletlerini imal ediyor. Müzik öğretmeni de olan Kaya’nın yaptığı müzik aletleri arasında üflemeli, vurmalı ve yaylı çalgılar bulunuyor.


Enstrüman çalarak müziğe başladığını anlatan Emrah Kaya, eğitimini de müzik alanında sürdürerek müzik öğretmeni oldu. Halen Giresun’da bir okulda müzik öğretmeni olarak görev yapan Emrah Kaya, kaybolmuş veya kaybolmaya yüz tutmuş enstrümanları görünce bu yönde araştırma yapmaya başladığını kaydetti.


Evinde kurduğu atölyesinde dünyanın bir çok yerinden vurmalı, üflemeli ve yaylı olmak üzere 90’dan fazla müzik aleti bulunduğu anlatan Müzikolog Emrah Kaya “Küçük yaşlardan itibaren müziğe ayrı bir ilgi duymaktayım. Üniversite eğitimini de bu yönde tamamladım ve halen Giresun’da Güzel Sanatlar Lisesi’nde müzik öğretmeni olarak görev yapıyorum. Yaptığım çalışmalar sonucunda kaybolmuş ve kaybolmaya yüz tutmuş müzik aletlerini görünce ve yapanların da olmadığını görünce yapmaya karar verdim. Kendi evimde kurduğum mütevazi atölyemde bu müzik aletlerini yapıyorum. Şuanda atölyemde ülkemiz başta olmak üzere Ortadoğu, Asya, Avustralya ülkelerinden 90’dan fazla müzik aleti bulunmakta. Bu müzik aletlerinin 53 tanesini hem yapıyor hem de icra ediyorum. Yapmayıp icra edebildiklerim de bulunmaktadır. Amacım sadece sesleritanıtabilmek amaçlıdır” dedi.



Unutulan 11 yeni müzik aleti hayat buldu


Son araştırmalarına göre özellikle Giresun ve komşu iller başta olmak üzere ülkemizdeunutulmaya yüz tütmüş 11 adet müzik aletini Kültür Bakanlığı Etnografik Eserler Envanteri’ne kaydını yaptırdığını da ifade eden Müzikolog Emrah Kaya “Amacımız sadece müzik aletleri yapıp icra etmek değil aynı zamanda da unutulan müzik aletlerimize yeniden hayat vermektir. Ülkemizdeki araştırmalarım arasında bulunanunutulmaya yüz tutmuş 11 ayrı enstrümanı Kültür Bakanlığı etnografik eser olarak kabul etti ve bunlardan bazıları Giresun, Gümüşhene ve Artvin yöresine ait. Giresun’a ait düdüklük ağacından dilli, dilsiz iki çeşitdüdük, ağaç kabuğundan yapraktanve boru şeklinde sarılarak yapılan üç çeşit ’zıpcuk’, yine hem Giresun hem de Gümüşhane yöresinde görülen olan mısır sapından yapılan ’düdük’. Gümüşhane yöresine ait ’Gevreyik düdüğü, Artvin yöresine ait ’Çimon’, Hatay yöresine ait ’Argıl’, susak kabağından yapılan ’Tömbelek’, seramikten yapılan ’Yusufçuk kuşu’ gibi çalgılar olarak sıralayabiliriz. Çalışmalarım sürmektedir. Amacım unutulmaya yüz tutmuş ve artık yapılmayan çalgılardan oluşan bir müze oluşturmaktır” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 15:21
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