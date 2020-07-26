Ünlü tarihçiden Bilal Erdoğan'a destek: Maksadınız kuzuyu yemekti
Bilal Erdoğan'a destek veren Tarihçi Yazar Mustafa Armağan, "Maksadınız kuzuyu yemekti. Kuzuyu yani İslam'ı ve Osmanlı'yı" ifadeleriyle tepki gösterenlerin yüzüne gerçeği çarptı.
yeniakit.com.tr
Bilal Erdoğan'ın Harf Devrimi'ni eleştirmesi gerçeklerden kaçan Kemalistleri çıldırttı. Konuyla ilgili Bilal Erdoğan'a Tarihçi Yazar Mustafa Armağan'dan destek geldi.
Tarihçi Yazar Mustafa Armağan, "Yok okuma yazma kolaylığı, yok ilim, yok ilerleme, bunlar kurt bahanesi. Maksadınız kuzuyu yemekti. Kuzuyu yani İslam'ı ve Osmanlı'yı" ifadeleriyle tepki gösterenlerin yüzüne gerçeği çarptı.
Sosyal medya hesabından konuyu değerlendiren Mustafa Armağan şunları söyledi:
"Bilal Erdoğan Bey'in söylediklerinin altına imzamı atıyorum.
Şunu açıkça itiraf edin artık:
Harf İnkılabı Batı medeniyetine geçmek için yapıldı
Yok okuma yazma kolaylığı, yok ilim, yok ilerleme, bunlar kurt bahanesi
Maksadınız kuzuyu yemekti
Kuzuyu yani İslamı ve Osmanlıyı"