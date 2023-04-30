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Gündem Ünlü şarkıcı Demet Akalın'a ifşa şoku! Soluğu savcılıkta aldı
Gündem

Ünlü şarkıcı Demet Akalın'a ifşa şoku! Soluğu savcılıkta aldı

Yeniakit Publisher
2023-04-30 11:19:00 -
Ünlü şarkıcı Demet Akalın'a ifşa şoku! Soluğu savcılıkta aldı

Ünlü şarkıcı Demet Akalın'a büyük şok! Akalın, tanımadığı kişilerden gelen ısrarlı telefonlar sonucu soluğu savcılıkta aldı. Tehdit ve şantaja uğradığını söyleyen şarkıcının şikayeti üzerine 4 ayrı suçtan soruşturma başlatıldı.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın başı tanımadığı kişilerle dertte! Akalın, geçen ocak ayında bilmediği numaralardan ısrarlı telefonlar almaya başladı.

Bu kişilerin bilişim sistemlerini kullanarak kişisel verilerini ifşa ettiğini söyleyen şarkıcı, soluğu İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda aldı.

Sabah'ın haberine göre, Akalın, "Telefonda tehdit ve şantaja uğradım" dedi.

Savcılık, Akalın'ın şikayeti üzerine kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirip yaymak, kişilerin huzur ve sükununu bozmak, şantaj ve tehdit olmak üzere 4 ayrı suçtan soruşturma başlattı.
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Bilişim yoluyla işlenen suçların şikayetçinin yerleşim yerinde takip edildiğini belirten savcılık, dosyayı Akalın'ın ikamet yeri nedeniyle Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

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