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Medya Ezgi Mola ve Merve Dizdar'dan tepki çeken video
Medya

Ezgi Mola ve Merve Dizdar'dan tepki çeken video

Ezgi Mola ve Merve Dizdar, uçakta arkalarında oturan kişinin ayak kokusundan ötürü sıkıntı yaşadıklarını söyleyerek o anları Instagram hesabından paylaştı. Başka bir yolcuyu rencide edici paylaşım yapan iki oyuncunun videosu tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2022-06-10 22:49:00 - 2022-06-11 10:35:52

Oyuncu Ezgi Mola ve Merve Dizdar, seyahat ettikleri uçakta bir video çektiler.

Arkalarındaki yolcunun ayak kokusundan rahatsız olduklarını söyleyen oyuncular, o anları Instagram hesabından paylaştı.

"Uçakta bir ayak kokusu var offf! Mahvolduk. Yarım saattir kapı açık gitsek olur mu diye rica ediyoruz. Böyle ayak kokusu olamaz ya... Ciddi anlamda aşırı kokuyor." diyerek başka bir yolcu için küçük düşürücü ifadeler kullandılar.

Koku giderici sprey sıktı

Paylaşıma devam eden Mola, koku giderici sprey sıktığı anları paylaştı. Konu hakkında konuşan Merve Dizdar da, 'Çocuklar ayağı kokan tam arkamızda. Çok acı bir şey...' diyerek arkasındaki yolcuyu rencide etti.

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Yorumlar

Mak

Sidikli. ALLAHin Cezasi Mikroplar,Cöplükde yasadiginizi unuttunuz galiba TRT nin sucu ki size kisislik kazandiriyor.

zıpzıp

bu tipleri semirtmeye devam daha ne videolar gelecek bekleyelim
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