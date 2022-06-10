Ezgi Mola ve Merve Dizdar'dan tepki çeken video

Oyuncu Ezgi Mola ve Merve Dizdar, seyahat ettikleri uçakta bir video çektiler.

Arkalarındaki yolcunun ayak kokusundan rahatsız olduklarını söyleyen oyuncular, o anları Instagram hesabından paylaştı.

"Uçakta bir ayak kokusu var offf! Mahvolduk. Yarım saattir kapı açık gitsek olur mu diye rica ediyoruz. Böyle ayak kokusu olamaz ya... Ciddi anlamda aşırı kokuyor." diyerek başka bir yolcu için küçük düşürücü ifadeler kullandılar.

Koku giderici sprey sıktı

Paylaşıma devam eden Mola, koku giderici sprey sıktığı anları paylaştı. Konu hakkında konuşan Merve Dizdar da, 'Çocuklar ayağı kokan tam arkamızda. Çok acı bir şey...' diyerek arkasındaki yolcuyu rencide etti.