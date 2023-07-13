Ünlü milyarder 68 milyon dolarlık süper yatın peşinde! Dünyaca tanınan isim davası için savaşıyor

Teknoloji milyarderi Eric Schmidt’in Karayipler’de satın aldığı 68 milyon dolarlık süper yat dava konusu oldu. Rus milyarder Andrey Guryev’in kızı, yatın ve içindekilerinin kendine ait olduğunu iddia ediyor

Google’ın eski CEO’su teknoloji milyarderi Eric Schmidt geçtiğimiz ay 67,6 milyon dolara bir süper yat satın almıştı. Ancak ultra lüks yatın satışı ile ilgili tartışmalar günden güne alevleniyor.

Bloomberg’ün haberine göre Rus gübre milyarderi Andrey Guryev’in kızı Yulia Gurieva-Motlokhov, avukatları aracılığıyla Karayipler’deki Falmouth Limanı’nda Mart 2022’den bu yana demirli bulunan lüks yatın gerçek sahibinin kendisi olduğunu iddia eden bir temyiz başvurusunda bulundu.

Antigua ve Barbuda Temyiz Mahkemesi'nde sunulan belgelerde "Tyne Trust" ve "Flagstaff Trust" adlı iki şirketin mülkiyetinde olan Alfa Nero adlı teknenin ve üzerinde bulunan sanat eserlerinin tek yetişkin varisinin” Gurieva-Motlokhov olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz ay Antigua’dan yapılan açıklamada, Gurieva-Motlokhov’un engelleme girişimlerinin başarısız olmasının ardından süper yatın halka açık bir müzayedede eski Google CEO’su Schmidt tarafından kazanıldığı belirtilmişti. Schmidt tarafı ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.

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81 metrelik Alfa Nero beraberinde bir küçük kuyruklu piyano, helikopter pistine dönüşebilen bir yüzme havuzu ve İspanyol sanatçı Joan Miro’nun sanat eserleriyle birlikte satılıyor. ABD Guryev’in gemiyi 2014 yılında 120 milyon dolara satın aldığını iddia ediyor. Guryev’se iddiaları reddediyor.

Finansgundem’İn derlediği bilgilere göre Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesiyle birlikte Batılı ülkelerin Rus milyarderlere uyguladığı yaptırımlar bu yatın satışını da engellemişti. Yat bu yılın başlarında yaptırım listesinden çıkarıldı ve böylece açık artırmanın önü açılmış oldu.

Bloomberg haberinde, Gurieva-Motlokhov'un avukatları, gelecek haftaya kadar sorulara cevap veremeyeceklerini söyledi. Açık artırmayı denetleyen ve temyiz dilekçesinde adı geçen Antigua'nın liman müdürü, konuyla ilgili henüz yorum yapamayacağını açıkladı.