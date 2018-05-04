Ünlü isimler bakın hangi partiden aday adayı oldular!

Erken seçim kararı alınmasından sonra Milliyetçi Hareket Partisi'ne birden çok ünlü isim milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulundu.

Milli Güvenlik Kurulu eski Genel Sekreter Yardımcısı, 5. Kolordu Komutanı Şenol Alparslan Tekirdağ'dan, Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi Reha Yeşeren İstanbul'dan, iş adamı Faik Öztürk Elazığ'dan ve terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar Ankara'dan MHP milletvekili aday adayı oldu.