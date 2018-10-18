THY- Euroleague
0553 313 94 23

Ünlü isimden Fatih Terim'e büyük jest!

İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'e imzalı tişörtünü hediye etti.

18 Ekim 2018 Perşembe 18:20
Ünlü isimden Fatih Terim'e büyük jest!

Ünlü İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e imzalı tişörtünü armağan etti.

Ünlü Tenisçi Rafael Nadal, üzerine "Fatih Terim'e en iyi dilerimle" yazdığı ve imzaladığı tişörtü Fatih Terim'e hediye etti.

Nadal'dan gelen hediyeyi Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşan Terim, paylaşım yaptığı gönderiye "çok teşekkürler" notunu düştü.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 18:20
  1. Fatih Terim
  2. nadal

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nusret doğduğu evi paylaştı: 1 TL'miz yoktu
    1. Nusret doğduğu evi paylaştı: 1 TL'miz..
    2. Danıştaydan 'Öğrenci Andı' kararı
    3. FETÖ operasyonunda avukat gözaltına..
    4. Fosfor düşüklüğü beraberinde hangi..
    5. ABD'den dikkat çeken Suudi Arabistan..
    6. Sinir krizi anında neler yapmak gerekir?
    7. Kekik sinüzite iyi geliyor
    8. Karnın sol tarafında ağrı varsa dikkat!
    9. Hacamatın faydaları nelerdir?
    10. Uyumadan önce lensleri çıkarmak..
    11. Diş fırçası seçerken nelere dikkat..
    12. Göze limon damlatmak zararlı mı?
    13. CHP, HDP'nin izinde: "Kürt sorunu..
    14. Hır-gür bebeğinizi derinden etkiliyor
    15. Uşak merkezli FETÖ operasyonu! 7 kişi..
    16. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:..
    17. Darbeci FETÖ sanığından mahkeme..
    18. Japonya Rusya'ya protesto notası verdi
    19. Amerika askerleri Donald Trump..
    20. Yeni Rus otomobilinin direksiyonuna..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın

    Günün Karikatürü

    18 Ekim 2018
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı