Ünlü isimden Fatih Terim'e büyük jest!

Ünlü İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e imzalı tişörtünü armağan etti.

Ünlü Tenisçi Rafael Nadal, üzerine "Fatih Terim'e en iyi dilerimle" yazdığı ve imzaladığı tişörtü Fatih Terim'e hediye etti.

Nadal'dan gelen hediyeyi Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşan Terim, paylaşım yaptığı gönderiye "çok teşekkürler" notunu düştü.