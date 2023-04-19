  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Ünlü aşçı, Erdoğan'ın damak tadını anlattı: Bu yemekleri çok sever
Gündem

Ünlü aşçı, Erdoğan'ın damak tadını anlattı: Bu yemekleri çok sever

Yeniakit Publisher
2023-04-19 14:05:00 -
Ünlü aşçı, Erdoğan'ın damak tadını anlattı: Bu yemekleri çok sever

Şef Zeki Açıköz'ün kaleme aldığı 'Siyasetin Sofrası' adlı kitapta, bazı liderlerin sevdiği yemekler aktarıldı.

Ünlü aşçı Zeki Açıköz, yayınladığı 'Siyasetin Sofrası' adlı kitapta siyasilerin damak tadını aktardı. Eski cumhurbaşkanları Süleyman Demirel'den Turgut Özal'a, eski başbakan Bülent Ecevit'ten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kadar Türk siyasetinin son 30 yılına damga vuran isimlerine yemek yapan Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) Başkanı Şef Zeki Açıköz, liderlerin damak zevklerini anlattı. 

Çankaya'daki ünlü bir otelin aşçıbaşı olan şef Açıköz, mesleğinde 44'üncü yılını doldurduğunu, bu süre zarfında hem Türk hem de dünya liderlerinden pek çok ismi ağırlama şansı bulduğunu belirtti.

Kaleme aldığı eserde geçmişten günümüze çok sayıda siyasetçinin damak tadını yazan Açıköz, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın Karadeniz yemeklerini sevdiğini yazdı. 

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın beslenmesine dikkat eden liderlerin başında geldiğini anlatan Açıköz, "Rizeli olduğu için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damak lezzeti tam bir Karadeniz mutfağıdır. Osmanlı mutfağını ve yöresel lezzetleri çok sever. Yayla çorbasını ve sebze yemeklerini keyifle yer. Ancak Erdoğan, yediklerine ve içtiklerine son derece önem verir." dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23