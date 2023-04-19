Ünlü aşçı, Erdoğan'ın damak tadını anlattı: Bu yemekleri çok sever

Ünlü aşçı Zeki Açıköz, yayınladığı 'Siyasetin Sofrası' adlı kitapta siyasilerin damak tadını aktardı. Eski cumhurbaşkanları Süleyman Demirel'den Turgut Özal'a, eski başbakan Bülent Ecevit'ten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kadar Türk siyasetinin son 30 yılına damga vuran isimlerine yemek yapan Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) Başkanı Şef Zeki Açıköz, liderlerin damak zevklerini anlattı.

Çankaya'daki ünlü bir otelin aşçıbaşı olan şef Açıköz, mesleğinde 44'üncü yılını doldurduğunu, bu süre zarfında hem Türk hem de dünya liderlerinden pek çok ismi ağırlama şansı bulduğunu belirtti.

Kaleme aldığı eserde geçmişten günümüze çok sayıda siyasetçinin damak tadını yazan Açıköz, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın Karadeniz yemeklerini sevdiğini yazdı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın beslenmesine dikkat eden liderlerin başında geldiğini anlatan Açıköz, "Rizeli olduğu için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damak lezzeti tam bir Karadeniz mutfağıdır. Osmanlı mutfağını ve yöresel lezzetleri çok sever. Yayla çorbasını ve sebze yemeklerini keyifle yer. Ancak Erdoğan, yediklerine ve içtiklerine son derece önem verir." dedi.

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