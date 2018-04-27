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Unai Emery, sezon sonunda PSG'den ayrılacağını açıkladı

Fransa Ligue 1 şampiyonu Paris Saint-Germain'de ayrılık yaşandı. Paris Saint-Germain teknik direktörü Unai Emery, sezon sonunda görevinden ayrılacağını resmen açıkladı.

27 Nisan 2018 Cuma 22:55
Unai Emery, sezon sonunda PSG'den ayrılacağını açıkladı

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'in (PSG) teknik direktörü Unai Emery, sezon sonunda takımdan ayrılacak.

Basın toplantısı düzenleyen İspanyol teknik adam, PSG'den sezon sonunda ayrılacağını belirterek, "Futbolculara ayrılık kararımı söyledim. Başkan Nasır el-Halifi'ye, spor direktörü Antero Henrique'ye, taraftarlara ve oyunculara iki sezon boyunca verdikleri destekten dolayı teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Sevilla ile 3 kez üst üste UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşamasının ardından 2016'da PSG'ye geçen Emery, takımı ile bu sezon ligde şampiyonluğa ulaşmasına rağmen UEFA Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda etmişti.

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 22:55
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