Umut Güner kimdir, nereli, kaç yaşında? Dünya Gazetesi'nin sahibi kim?

Dünya Gazetesi'ni Didem Demirkent'ten satın alan Umut Güner, 43 yıllık gazetenin sahibi oldu.

Adını son zamanlarda işittiğimiz Umut Güner'in kim olduğu ve ne iş yaptığı gibi sorular büyük bir merak konusu oldu.

Dünya Gazetesi'ni alan Umut Güner kimdir?

Malatya'da 1975 yılında doğan iş insanı ve yöneticilik görevlerinden bulunan Umut Güner, İlk olarak Mart 2012 tarihinde Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün Başkanlığına seçilen Fikret Orman'la birlikte çalıştı. Beşiktaş'ta çeşitli görevler alan Güner, Pazarlama komitesi başkanlığı, As Başkan, Transfer Komitesi Başkanı ve Vodafone Park'ın yapımından sorumlu oldu.



ÖNE ÇIKAN VİDEO

Güner özellikle Pepe'yi Real Madrid takımından bedava transfer ederek adından söz ettirdi.

Beşiktaş'ta aldığı görevlerle dikkat çeken Güner, Beşiktaş'taki As Başkanlık ve Transfer Komitesi Başkanlığı sırasında; Adriano, Pepe, Aboubakar ve Talisca gibi isimleri takıma kazandırarak önemli işlere imza attı.

Umut Güner evli mi?

İş ve futbol dünyasında tanınan Güner, evli ve Aras Güner isimli bir çocuk babasıdır.

Umut Güner nereli?

Umut Güner, 1975 yılında Malatya'da dünyaya gelmiştir ve Malatyalıdır.

Dünya Gazetesi'nin sahibi oldu

Güner son olarak 43 yıldır yayımlanan Dünya Gazetesi'ni Didem Demirkent'ten devralarak medya dünyasına adım attı. Güner'in medya dünyasında bundan sonra atacağı adımlar büyük bir merak konusu oldu.

Kaynak: Akit