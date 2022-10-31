Ümmeti hedef alan Deniz Demir, ayetlerle dalga geçen Metehan Demir'in karısı çıktı! Katranı kaynatsan da olur mu şeker?

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında, bültenin sonunda yayın dışına çıkıp ümmeti hedef alan ve provokasyona imza atan TRT spikeri Deniz Demir'e tepki yağdı.

"Bugün cumhuriyetimizin 99. kuruluş yıldönümüydü. Bizi ümmet olmaktan çıkarıp, birey olma bilincini, cumhuriyet aydınlığını armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi sevgi saygı ve rahmetle anıyoruz." sözleriyle tepki çeken Deniz Demir'in sözlerinden sonra TRT yönetiminin spikeri ekrandan çekip disiplin soruşturması başlatmıştı.

Kocası Metehan Demir de Egemen Bağış ile birlikte ayetlerle dalga geçmişti

Diğer taraftan Deniz Demir'in Kur'an ayetleriyle dalga geçen Metehan Demir'in karısı olduğu ortaya çıktı.

2014 yılında dönemin AB Bakanı Egemen Bağış ile dönemin Hürriyet yazarı Metehan Demir'in rezil konuşması ortaya çıkmış ve Kur'an ayetleri ile sureleri alaya alınmıştı.

Görüşmede "Google’a gir, Kuran’da bilmem ne diye search yap hepsi çıkıyor. Oradan beğen bir tane salla gitsin." ifadelerini kullanan Egemen Bağış ile Kur'an'ı alaya alarak ayet uyduran Metehan Demir, "Bakara iyi ya. Bakara makara" diye konuşmuştu.