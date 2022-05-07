Ümit Özdağ’ın babası Muzaffer Özdağ kimdir? Muzaffer Özdağ hangi görevde bulundu?
Muzaffer Özdağ kimdir? Muzaffer Özdağ ne iş yaptı, hangi görevlerde bulundu? Suriyeli göçmenler üzerinden Türk-göçmen kışkırtması yaparak oy devşirmesine girilen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’, “Babam rahmetli olmadan ağır beyin kanaması nedeniyle yoğun bakımda yatarken ziyaret etmesine izin verilen iki kişi var. Biri benim diğeri Bahçeli.” dedi. Bu açıklama sonrası Ümit Özdağ’ın babası kimdir? Ümit Özdağ’ın babası Muzaffer Özdağ ne iş yapıyordu, görevi neydi? soruları sorulur oldu. İşte Ümit Özdağ’ın babası Muzaffer Özdağ’ın hayatı.
Muzaffer Özdağ 15 Nisan 1933 tarihinde Pınarbaşı, Kayseri'de doğdu. Aslen Dağıstan kumuk kökenli, asker ve siyasetçidır. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın babası olan Muzaffer Özdağ, Harp Okulu'nu, Harp Akademisi'ni ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 27 Mayıs 1960 Darbesine Kurmay Yüzbaşı olarak fiilen katıldı. 13 Kasım 1960'ta Millî Birlik Komitesi'nin parçalanması üzerine 14'lerden biri olarak Tokyo'ya sürgüne gönderildi. Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nde siyasete atıldı ve TBMM 13. Dönem Afyon milletvekili seçildi. 1971 yılından sonra siyaseti bıraktı. 6 Şubat 2002 tarihinde Ankara'da öldü.
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