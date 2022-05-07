Ümit Özdağ’ın babası Muzaffer Özdağ kimdir? Muzaffer Özdağ hangi görevde bulundu?

Muzaffer Özdağ kimdir? Muzaffer Özdağ ne iş yaptı, hangi görevlerde bulundu? Suriyeli göçmenler üzerinden Türk-göçmen kışkırtması yaparak oy devşirmesine girilen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’, “Babam rahmetli olmadan ağır beyin kanaması nedeniyle yoğun bakımda yatarken ziyaret etmesine izin verilen iki kişi var. Biri benim diğeri Bahçeli.” dedi. Bu açıklama sonrası Ümit Özdağ’ın babası kimdir? Ümit Özdağ’ın babası Muzaffer Özdağ ne iş yapıyordu, görevi neydi? soruları sorulur oldu. İşte Ümit Özdağ’ın babası Muzaffer Özdağ’ın hayatı.