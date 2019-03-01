Uluslararası Kur’an Sünnet Çalıştayı düzenlendi

İlme Destek Derneği (İLDES) ve Keçiören Belediyesinin iş birliğiyle 1. Uluslararası Yerel Kuran Sünnet Çalıştayı düzenlendi.

Çalıştayda konuşan İLDES Başkanı Veli Kamiloğlu, “Böyle bir çalışmayı ilk kez düzenlememize rağmen katılımdan çok memnunuz. Alimlerimiz birbirlerinin düşüncelerinden istifade etti” dedi.

Panel’de katılımcılar arasında Prof. Dr. İsmail Ali, Ağrı Üniversitesi İslami İlimler Dekanı Prof. Dr. Âdem Yerinde, Erzurum Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Ali İhsan Pala da vardı. Ayrıca çalıştaya çok sayıda yerli ve yabancı alim katıldı.

Kur’an ile sünnet ayrılmaz

Programın içeriğiyle ilgili konuşan Kamiloğlu, Müslüman Âlimleri Mütevelli Heyetinden Abdulvahap Ekinci Kur-an ve Sünnet bütünlüğüne değinerek güzel örnekler verdi. Kur’an’ın sünnetle beraber anlaşılması gerektiğini söyledi.

Ekinci, "Bunu suyun içerisindeki bileşimleri ayırdığımızda içerisinden zararlı madde çıktığı gibi Kur-an ı da sünnet den ayırdığımızda yanlış düşünceleri ortaya çıkar. Ve bunların dış güçler tarafından yapılarak bizlere kabullendirilmek isteniyor. Prof. Dr. İsmail Hocamız da Kur’an ve sünnetin, hadis- i şeriflerin birbiri ile uyum içerisinde olduğunu çatışma olmadığını anlattı." ifadelerini kullandı.

Katılanların salonu doldurması bizleri çok mutlu etti

İlk kez yapmalarına karşın gösterilen katılımdan memnun olduklarını belirten Kamiloğlu, “Özetle bu çalıştay, ilk defa bu anlamda yapılmış en güzel çalışma olarak söylenebilir. Hem farklı ilim adamlarımızın katılmasıyla daha güzel hale geldi ve çalıştayın bir günde olması, bu konuların ele alınması, katılanların salonu doldurması bizleri çok mutlu etti. Yine bir üniversite ile beraber hadis imamlarımızı, alimlerimizi çağırarak onlarla yine bir çalışma yapmak istiyoruz” dedi.

"El- Ezher, yalnızca Mısır'a ait değil..."

Gün içerisinde Mısır’da dünyaya bir çok alim yetiştirmiş El- Ezher Üniversitesinin de mezunlarının katıldığı ‘Ezher Dünü Bugünü’ başlıklı da bir çalışma yaptıklarını belirten Kamiloğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

“El- Ezher’in dünü bugünü çalışmamızda da Ezher’in misyonu, tarihçesi, Ezher ile Osmanlı Türk alimleri arasındaki ilişkiyi ortaya koyduk. Ezher’in yetiştirdiği âlimlere de konuşmamızda vurgular yapıldı. Buranın yalnızca Mısır’ın değil tüm dünyaya âlim yetiştiren bir kurum olduğu dile getirdik. Ayrıca İLDES EZDER ve TÜYİMDER olarak Ankara’da ilk kez böyle bir çalışma yapmış olduk. İnşallah Anadolu’da yine daha güzel çalışmaları yapma kararı aldık”

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