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Uluslararası Büyükler Badminton Turnuvası başladı

- Ankara'da düzenlenen turnuvada 37 ülkeden 234 sporcu mücadele ediyor

17 Aralık 2018 Pazartesi 12:58
Uluslararası Büyükler Badminton Turnuvası başladı

ANKARA (AA) - Ankara'da gerçekleştirilen Uluslararası Büyükler Badminton Turnuvası başladı.

Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde 4 gün sürecek organizasyona, 37 ülkeden 234 sporcu katılıyor.

Federasyon başkanı Murat Özmekik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 bin dolar ödüllü turnuvanın olimpiyatlara katılım puanı verdiğine işaret etti.

Özmekik, her yıl Türkiye'de uluslararası organizasyon düzenlediklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Gerçekten yoğun bir katılım var. 234 sporcu bir turnuva için iyi bir sayı. Bunların yaklaşık üçte birini Türk sporcular oluşturuyor. Türk sporcularımızın özellikle tek erkeklerde kota alabilmesi noktasında turnuva iyi puan veriyor. Çift kadınlar kategorisindeki sporcularımız açısından da iyi bir tecrübe oluyor. Tek kadınlarımızın puan ortalaması daha yüksek. Özellikle tek kadınlarda 2-3 madalya beklentimiz var. Tek erkeklerde olimpiyat havuzunda bulunan badmintoncularımız Emre Lale ve Muhammed Ali Kurt'tan ise iyi puanlar almalarını bekliyoruz."

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 12:58
  1. Ankara
  2. badminton
  3. Murat Özmekik
  4. Uluslararası Büyükler Badminton Turnuvası

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