Uluslararası Anadolu imam hatip liseleri yabancı öğrencileri salgında da ağırlıyor

ANKARA (AA) - YILDIZ AKTAŞ - Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, Uluslararası Anadolu imam hatip liselerinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolasıyla ülkelerine dönemeyen 88 ülkeden 1100 yabancı uyruklu öğrenciye ev sahipliği yaptığını bildirdi.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uluslararası Anadolu imam hatip liselerinde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin, Genel Müdürlükçe hazırlanan 40 maddelik yol haritası doğrultusunda, hijyen ve temizlik şartları sağlanarak izole bir ortam ve karantina şartlarında pansiyonlarda kalmaya devam ettiğini anlattı.

Öğrencilerin, öğretmen ve yöneticilerin üstün gayretleriyle, alınan önlemler doğrultusunda eğitimlerini sürdürdüğünü, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler yaptığını ifade eden Yılmaz, Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi Projesi'nin, MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğinde yürütüldüğünü söyledi.

Proje ile halkı Müslüman olan ülkeler ve Müslümanların yaşadığı ülkelerde din görevlisi yetiştirilmesi, din eğitimi personelinin yetiştirilmesine katkı sağlanması, yükseköğrenim öncesinde din eğitimi almak isteyen öğrencilere destek verilmesi ve eğitim ve kültür alanlarında iş birliğinin geliştirilmesinin amaçlandığını dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"88 ülkeden 1400'ü aşkın öğrenciye ev sahipliği yapan uluslararası AİHL'ler, salgın döneminde de yabancı uyruklu öğrencileri pansiyonlarında ağırladı. Uzaktan eğitim kararı alındığı günden itibaren, Türk öğrenciler eğitimlerine evlerinden devam ederken Kovid-19 nedeniyle ülkelerine dönemeyen ve büyük çoğunluğu Türkiye'de kalmayı sürdüren yabancı uyruklu öğrencilerimiz, bulundukları pansiyonlarda eğitim ve öğretimlerine devam etti. Şu an bu okullarda 1100 öğrenci misafir ediliyor. Okullarımız tüm kadrolarıyla, öğrencilere evlerini aratmayacak konfor ve altyapı hizmetleri sunarken diğer taraftan da çeşitli eğitsel, sanatsal, sportif etkinliklerle pansiyon ortamını eğitici, öğretici ve eğlenceli hale getirdiler."

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül ve kendisinin dijital ortamda öğrencilerle buluştuğunu ifade eden Yılmaz, "Öğrencilerimizin Bakanımızla buluşmasında Türkçeye olan hakimiyetleri, Bakanımızla kurdukları güçlü ve keyifli iletişim görülmeye değerdi." dedi.

- 76 farklı ana dilden öğrenci bir arada Türkçe öğreniyor

Uluslararası Anadolu imam hatip liselerindeki dil çeşitliliğine vurgu yapan Yılmaz, "Kabile dilleri dışarıda tutulduğunda 76 farklı anadilden öğrenci bir arada Türkçe öğrenirken ana dillerini de geliştirecek okuma ve tercüme faaliyetleri yapılıyor." diye konuştu.

Salgın sürecinde pansiyonlarda kalan uluslararası Anadolu imam hatip liselerindeki yabancı uyruklu öğrencilere bir hayırseverin, Türk hikayeciliğinde çok önemli bir yeri olan yazar Mustafa Kutlu'nun eserlerini hediye ettiğini aktaran Yılmaz, bu eserlerin öğrencilerin Türkçeyi daha iyi kullanma becerileri geliştirmesine, kelime ve söz dağarcıklarının zenginleşmesine katkı sağladığını vurguladı.

Yılmaz, öğrencilerin daha önce Prof. Dr. Fuat Sezgin'in biyografisini 40 dile çevirdiğini ve tercüme konusunda ilerleme kaydettiklerini söyledi.

Öğrencilerin dil becerilerini geliştirmek ve Türkçe yeterlikleri ile anadil yeterliklerini destelemek amacıyla Genel Müdürlükçe hazırlanan "40 Ayet Etkinlikleri" ve "40 Hadis Etkinlikleri" isimli kitapların yabancı uyruklu öğrenciler tarafından anadillerine tercüme edildiğini belirten Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fransızca, Rusça, Hintçe, Kazakça, Urduca, Arnavutça, Bengalce, Makedonca, Moğolca, Bulgarca, Endonezce, Tayca, Khmerce, Portekizce, Azerice, Kırgızca, Farsça, Peştuca, Türkmence ve Nepalce gibi onlarca dile çevrilen çalışma, kitapçık olarak hazırlanacak."

- Öğrenciler sağlık çalışanları için koruyucu ekipman üretti

Genel Müdürlüğün gönderdiği yol haritasındaki çalışmaların yanı sıra bazı okulların özel etkinlikler yaptığını ifade eden Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bursa Osmangazi Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, kendileri için yapılan fedakarlığın farkında olarak ülkemizin salgınla topyekun mücadelesine bir nebze destek sağlamak amacıyla derslerden arta kalan zamanlarda, sağlık çalışanları için koruyucu ekipman üretti. Kayseri Kocasinan Uluslararası Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, aralarında topladıkları paralarla okul çevresindeki ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırdı. İstanbul Bahçelievler Uluslararası Şehit Mehmet Karaaslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Aliya İzzetbegoviç'in biyografisini ve önemli mesajlarını Arapça, İngilizce, Fransızca, Rusça, Endonezce, İtalyanca, Filipince, Tayca, Urduca ve Peştuca gibi 30'u aşkın dile çevirerek onun kişiliği, mücadelesi, fikriyatı ve ilmi yönüyle sadece Bosna Hersek için değil, dünya Müslümanları, insanlık için büyük bir öneme sahip olduğunu ortaya koydular. Resim yeteneği olan öğrenciler ise Aliya ve Bosna mücadelesini anlatan çizgilerle kitaba katkı yaptı. Ankara Gölbaşı Uluslararası Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi pansiyonlarda ailelerinden uzak kalan öğrencilerin sıkılmadan eğlenceli zaman geçirmelerine katkı sunmak amacıyla Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan 40 Kavram Etkinliğini tabu oyununa çevirdi."