Uludağ'da korkunç olay! Kesilen ağaç seyir halindeki kamyoneti ezdi: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Bursa'da Uludağ Yolu Soğukpınar mevkisinde seyreden bir kamyonetin üzerine kesilen ağaç devrildi. Kamyonetin kabin kısmı hurdaya dönerken sürücü hayatını kaybetti, yanındaki iki ise yaralandı.

Bursa'da saat 10.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Uludağ Yolu Soğukpınar mevkisindeki ormanda Temel Kurt, Orhan Çalışkan ve Vahit Sağır’ın bulunduğu kamyonetin üzerine inşaat alanına malzeme taşıdığı sırada, iddiaya göre özel bir şirketin sorumluluğundaki bölgede kesilen dev çam ağacı devrildi.

Devrilen ağacın kamyonetin kabin kısmına isabet etmesi sonucu evli ve 2 çocuk babası sürücü Temel Kurt hayatını kaybetti, Orhan Çalışkan ile Vahit Sağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

 

MOTORLU TESTERE VE KESİK İZLERİ

Öte yandan yapılan inceleme sırasında, özel şirket çalışanlarının olay sırasında ağaç kesimi yapılmadığını iddia ettikleri belirtildi.

Ancak devrilen ağacın yanında motorlu testere bulunduğu ve çevredeki ağaçlarda kesik izi olduğu görüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

 

