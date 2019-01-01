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Uludağ doldu taştı! Metrelerce kuyruk oluştu

Türkiye'nin önde gelen kış turizmi merkezlerinden olan Uludağ, resmi tatil nedeniyle vatandaşların akınına uğradı.

01 Ocak 2019 Salı 20:19
Uludağ doldu taştı! Metrelerce kuyruk oluştu

Resmi tatillerini Uludağ'da geçiren tatilciler, yeni yılın ilk gününde "Oteller Bölgesi"ndeki tesisler ve pistleri doldurdu.

Hareketliliğin yaşandığı "Oteller Bölgesi"nde, yerli ve yabancı tatilciler kayak ve snowboard yapıp, kar topu oynadı.

Resmi tatil dolayısıyla Bursa'dan Uludağ'a gelmek isteyen çok sayıda vatandaş da Uludağ Milli Parkı girişindeki gişelerde araçlarıyla uzun kuyruklar oluştururken, günübirlikçiler tatilciler yağan karın altında mangal yaptı.

Öte yandan Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Uludağ'da "Oteller Bölgesi"nde kar kalınlığı 73, "Sarıalan Bölgesi"nde ise 88 santimetre olarak ölçüldü.

Uludağ'da kar yağışının aralıklarla 4-5 gün sürmesi bekleniyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 20:19
  1. Uludağ
  2. Oteller Bölgesi
  3. Bursa Meteoroloji Müdürlüğü

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