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Ülseriniz varsa muz tüketin

Ülser ve gastritten muz yiyerek korunun...

03 Eylül 2018 Pazartesi 19:34
Ülseriniz varsa muz tüketin

Muz midenin dostu olduğu gibi insanı tok tutan besleyici bir meyve... Hele çocuklar için son derece yararlı ve onların gelişimini hızlandırıcı...

B6 vitamini, potasyum ve folik asit bakımından çok zengin.. B1, B2, C, D, E ve P vitaminleri ile magnezyum, bakır, demir ve fosfor mineralleri de bulunur muzda. Muz özellikle mideye çok faydalıdır. Mideyi güçlendirir ve korur. Ülser ve gastrit rahatsızlığı olanlara çok iyi gelir.

Kabızlığı giderir. Böbrek iltihabı ve bağırsak hastalıklarında yararlıdır. Kandaki kolesterol oranını düşüren muz, kalp-damar hastalıklarına karşı koruyucudur. Stresi azaltır ve tansiyonu düşürür. Adet sancılarını azaltır. Vücudun ve beynin yorgunluğunu giderir. Enerji verir. Hastaların iyileşmesini hızlandırır. Kemik gelişimini destekler. Krampları engeller. Öksürüğe ve göğüs ağrılarına da iyi gelir.

Rahmetli Cumhurbaşkanımız Turgut Özal ülkeye muz ithal ettirerek, bu şifa vesilesi meyveyi halka yaygınlaştırmak istediğinde, muzu sadece kendilerine özel ve “pahalı” meyve olarak tekellerine alan halkın sırtındaki parazit çevreler, “Ülkenin dövizi çikita uğruna çar-çur ediliyor!” diye şamata yapmışlardı. Bugün artık her yerde ithal muz var.

Çürütmecilik ve şamatacılık yapanların sesi soluğu kesildi. Fakat yerli muzun en yoğun hasat dönemi şimdi; Kasım, Aralık, Ocak ve Şubat ayları.. İthalat, bu 4 ay için dizginlenirse yerli üreticinin ürünü değerlenmiş olur.

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 19:34
  1. muz
  2. muzun faydaları

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