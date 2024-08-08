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Aktüel 'Ülkemde Siyonist İstemiyorum' imza kampanyası başlatıldı
Aktüel

'Ülkemde Siyonist İstemiyorum' imza kampanyası başlatıldı

Yeniakit Publisher
2024-08-08 18:25:00 -
'Ülkemde Siyonist İstemiyorum' imza kampanyası başlatıldı

Büyük Doğu Akıncılar Derneği öncülüğünde “Ülkemde Siyonist İstemiyorum” sloganı ile Gazze'de savaş suçu işleyen çifte vatandaşlı Siyonistlerin Türkiye vatandaşlığından çıkarılması ve yargılanması talebiyle bir imza kampanyası başlatıldı.

Büyük Doğu Akıncılar Derneği öncülüğünde “Ülkemde Siyonist İstemiyorum” sloganı ile Gazze'de savaş suçu işleyen çifte vatandaşlı Siyonistlerin Türkiye vatandaşlığından çıkarılması ve yargılanması talebiyle bir imza kampanyası başlatıldı.

Büyük Doğu Akıncıları Derneği öncülüğünde X platformunda “Ülkemde Siyonist İstemiyorum” başlığıyla dolaşıma sokuldu. Ardından 9 Temmuz’da HÜDAPAR’ın meclise verdiği kanun teklifi ve 28 Temmuz’da yapılan basın açıklamasının ardından Büyük Doğu Akıncıları Derneği Konya İl Temsilciliği “Ülkemde Siyonist İstemiyorum” isimli bir imza kampanyası başlattı.

Gazze soykırımında 10 ayı geride bırakmamıza rağmen her gün yüzlerce şehit haberi gelmeye devam ediyor. Gazze soykırımı devam ederken, soykırımcı işgal ordusunda ise 4 bin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının olduğu belirtilmişti.

28 Temmuz’da İstanbul’da Beyazıt Meydanı’nda Büyük Doğu Akıncıları Derneği öncülüğünde “Ülkemde Siyonist İstemiyorum” başlığı altında basın açıklaması düzenlenmişti. Yoğun katılımlı eylemde, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da Gazze’deki soykırıma katılan Siyonistlerin yargılanıp vatandaşlıktan çıkarılmaları istenmişti.

Büyük Doğu Akıncıları Derneği Konya İl Temsilciliği bu konu ile ilgili bir imza kampanyası başlatarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı katliamcı Siyonistlerin vatandaşlıktan çıkarılmalarını istedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Başlatılan imza kampanyasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

https://chng.it/MwgsYcrfQc

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