Ülkeler Türkiye için seferber oldu! Askeri kargo uçakları yola çıktı

Türkiye, 6 Şubat 2023 tarihinde art arda gelen depremlerle sarsıldı. 10 şehri etkileyen depremden ötürü birçok ülke, askeri kargo uçaklarıyla personel ve malzeme nakletti.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 şehri etkisi altına alan 7.8 büyüklüğündeki deprem sebebiyle Türkiye, uluslararası yardım çağrısında bulundu. Pek çok ülke, hemen askeri kargo uçakları ile Türkiye’ye personel ve insani yardım malzemesi sevkiyatına başladı.

Türk Hava Kuvvetleri’ne ait C130, A400M ve CN23 tipi askeri nakliye uçakları, şu ana kadar deprem bölgelerine 120’den fazla sorti gerçekleştirdi.

Hatay Havalimanı pisti hasar gördüğü için uçuşlara kapatılırken; yardımlar, Adana Şakirpaşa Havalimanı ve İncirlik Hava Üssü ile Gaziantep Havalimanlarına sevk ediliyor. Öte yandan Türk savunma sanayii firmaları da ihtiyaç olan malzemenin sevkiyatına başladı.

Azerbaycan

Türkiye’nin çağrısına ilk yanıt Azerbaycan’dan geldi. Azerbaycan’dan 400’ü aşkın arama-kurtarma personeli, Il-76 Kargo Uçağı ile Türkiye’ye intikal etti. Öte yandan Azerbaycan, personel yardımına ilaveten Türkiye’ye sivil uçaklarla çeşitli malzeme yardımında da bulundu. Halihazırda bu yardımlar sürüyor.

Bulgaristan’dan C-27J Spartan’lar geldi

Depreme yönelik Bulgaristan, Türkiye’ye yardım eli uzatan ilk ülkelerden oldu. Bulgar Hava Kuvvetleri’ne ait C-27J Spartan Askeri Nakliye Uçakları (2 uçak), 6 Şubat günü öğle saatlerinde Adana’ya intikal ettiler. Tekrar üslerine geri dönen uçaklar, şu anda bu satırlar yazılırken (07.02.2023, 00:15) tekrardan personel ve malzeme alarak ikinci kez İncirlik’e doğru yoldalar.

Polonya C-295 gönderdi

Polonya da Türkiye’ye arama-kurtma personeli ile teçhizatı gönderen ülkeler arasında yer aldı. Polonya Hava Kuvvetleri tarafından C-295 Askeri Nakliye Uçağı ile İzmir’e sevk edilen personel ve teçhizat, daha sonra Türk Hava Kuvvetleri’ne ait C130 uçaklarıyla Adana’ya sevk edildiler.

Yunanistan ise Türkiye’ye yardım amaçlı bir C-130H Askeri Nakliye Uçağı sevk etti. C-130H ile sevk edilen personel ve malzeme, İncirlik’e ulaştırıldı.

İtalya’dan P180 Avanti geldi

Avrupa Birliği, Türkiye’ye yardım etmek için oldukça hızlı tepki gösterdi. İtalya’ya ait P180 Avanti Askeri Nakliye Uçağı, İncirlik’e intikal etti. İtalya, daha sonra ise Türkiye’ye bir de C-130 Askeri Nakliye Uçağı sevk etti.

Romanya’nın C-27J’leri mekik dokudu

Tıpkı Bulgaristan gibi Romanya da Türkiye’ye yardım elini uzattı. omanya’dan yola çıkan arama-kurtarma ekiplerini taşıyan Romanya Hava Kuvvetleri’ne ait 1’i C-130B Hercules ve 1’i de C-27J Spartan olmak üzere toplam 2 askeri nakliye uçağı Türkiye’ye ulaştı.

Daha sonra ise Romanya’dan yola çıkan yeni bir C-27J Spartan Askeri Nakliye Uçağı daha Türk hava sahasına giriş yaptı.

Çek C-295’i Türkiye’de

Çek Hava Kuvvetleri’ne ait Airbus C-295 Askeri Nakliye Uçağı, deprem sebebiyle oluşan ihtiyaca yönelik malzeme/personel nakli için Türkiye’ye intikal etti.

Cezayir’den C-130

Cezayir Hava Kuvvetleri’ne ait C-130 Askeri Nakliye Uçağı, Türkiye’ye ulaştı.

Türkmenistan’dan yardım eli

Türkmenistan, sivil bir Il-76 Nakliye Uçağı’nı Türkiye’ye sevk etti.

Diğer ülkeler yolda

Bahsi geçen ülkelere ilaveten; Japonya, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve İsrail başta olmak üzere birçok ülke, C-17’ler başta olmak üzere çeşitli hava vasıtalarıyla Türkiye’ye takviye güç gönderecekler.

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