Dünya
Ülkede eğitim krizi yaşanıyor! 15 milyon çocuk eğitimden mahrum

Ülkede eğitim krizi yaşanıyor! 15 milyon çocuk eğitimden mahrum

Batı Afrika ülkesi Nijerya’da tam anlamıyla eğitim krizi yaşanıyor. Hükümet, ülkede yaklaşık 15 milyon çocuğun eğitimden mahrum olduğunu duyurdu.

Nijerya Haber Ajansına (NAN) göre, Nijerya Eğitim Bakanı Tunji Alausa, Plateau eyaletinin başkenti Jos'ta düzenlenen 2026 Temel Eğitim Kampı programında konuştu.

Nijerya'da yaklaşık 15 milyon çocuğun eğitimden mahrum olduğunu belirten Alausa, eğitim krizine ilişkin yeni bir uyarıda bulundu.

Alausa, ülkedeki eğitim sorunlarının çözümünde güvenilir verilerin ve öğrenci takibinin hayati önem taşıdığını, bu kapsamda Dijital Ulusal Eğitim Yönetim Bilgi Sistemi'nin genişletildiğini ve Öğrenci Kimlik Numarası uygulamasının yaygınlaştırıldığını söyledi.

Ülkede yaklaşık okula gidemeyen 1 milyon çocuğun yeniden eğitime kazandırılmak üzere tespit edildiğini vurgulayan Alausa, 2025-2026 döneminde eyaletlerin temel eğitim için 106 milyar nairadan (77,2 milyon dolar) fazla hibe kullandığını ifade etti.

Sahra Altı Afrika'da en fazla okula gidemeyen çocuk Nijerya'da bulunuyor.

Ülkede okula gidemeyen çocuklara yönelik kampanyalara rağmen eğitim hakkından mahrum olanların sayısı halen yüksek.

