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Aktüel Ulaştırma Bakanı müjdeyi verdi! Ücretsiz olacak
Aktüel

Ulaştırma Bakanı müjdeyi verdi! Ücretsiz olacak

Yeniakit Publisher
2023-06-17 00:05:00 -
Ulaştırma Bakanı müjdeyi verdi! Ücretsiz olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Kurban bayramında; Başkentray, İzban, Marmaray, Kağıthane-İstanbul Havalimanı Ve Halkalı-Bahçeşehir hattı ücretsiz” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Her bayram olduğu gibi bu bayram da vatandaşlarımız, bayram sevincini doyasıya yaşasınlar, sevdiklerine kolayca ulaşsınlar istiyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak her türlü tedbiri alıyoruz. İstanbul’un iki yakasını bir araya getiren ve İstanbul’un kentiçi ulaşımın ana omurgasını oluşturan Marmaray başta olmak üzere Marmaray, Kağıthane-İstanbul Havalimanı Hattı ve Halkalı-Bahçeşehir Hattı, Ankara’da Başkentray, İzmir’de İZBAN, Kurban Bayramı süresince ücretsiz hizmet verecek” dedi.

Demiryolu taşımacılığının hız ve maliyet açısından çok avantajlı olduğuna vurgu yapan Bakan Uraloğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesiyle 9 güne çıkan Kurban Bayramı tatilinde memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlarımıza hızlı trenler ile ana hat ve bölgesel trenlerde 24 bin koltuktan fazla kapasite artışı sağladık. Memleketlerine gidemeyen veya tatillerini Ankara-İstanbul ve İzmir’ de geçirecek vatandaşlarımız içinse Kurban Bayramı süresince kentiçi ulaşımı ücretsiz yaptık” diye konuştu.

“Bakanlığımız Bayram Süresince Teyakkuz Halinde Olacak”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın ulaşımda yoğunluk yaşanacak bayram günleri boyunca vatandaşların huzurla bayramlarını geçirmeleri için teyakkuz halinde bulunacağının altını çizen Abdulkadir Uraloğlu: “Vatandaşlarımız müsterih olsunlar, demiryolu, havayolu, karayolu ve denizyolunda tüm ekiplerimizle Kurban Bayramı süresi boyunca teyakkuz halinde olacağız. Vatandaşlarımızın sevdiklerine kavuşacağı mübarek günleri doyasıya yaşaması için tüm birimlerimizle çalışacağız. Bu vesileyle Milletimizin ve İslam Aleminin yaklaşan Kurban Bayramı’nı kutluyorum.” dedi.

Ücretsiz kullanım 24 Haziran gece yarısı başlayacak, 3 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar sürecek.

Yap-işlet-devlet projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kullanımları da ücretsiz olacak. Bayram süresince sadece kentiçi ulaşım sistemlerinden 3 milyona yakın vatandaşımızın yararlanması bekleniyor.
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