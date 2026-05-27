  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Başkan Erdoğan, Mehmetçik'in bayramını kutladı Trump’ın çıkışı sonrası dikkat çeken gelişme: İsrail Beyrut’u bombalamadı Savaşta rezil oldular ekonomiye saldırıyorlar Bozuk ağızlı Küfürbaz Fatih'ten Kemal Kılıçdaroğlu'na olay bayram cevabı Esequibo bölgesinin ülkesine ait olduğunu söyledi Komşuya ultimatom Cebimizdeki Mossad! Özel'in seçim çağrısına Kılıçdaroğlu'ndan cevap: Genel başkanın nasıl seçileceği belli! Türkiye Güvenlik Konseyi’nde uyardı Birleşmiş Milletler ilkelerinden uzaklaştı PKK’dan hadsiz CHP ve İran açıklaması: Özgür Özel ‘Kürt’ dediği için hedefte! İran’da Türkiye’nin istediği olmayacak Adalet Bakanı Fenerbahçe’ye müjdeyi verdi! Trabzon'daki şaibeli saldırı yeniden incelenecek
Dünya Ukrayna lideri Zelenskiy: Rusya samimi değil
Dünya

Ukrayna lideri Zelenskiy: Rusya samimi değil

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ukrayna lideri Zelenskiy: Rusya samimi değil

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy yaptığı açıklamada "Rusya, füzelere güvendiği sürece diplomasiye ilgisinde samimi değil" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus füze saldırılarını önlemek konusunda destek almak için ABD tarafına mektup ilettiğini belirterek, "Rusya, füzelere güvendiği sürece diplomasiye ilgisinde samimi değil." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından paylaştığı günlük görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna Savaşı kapsamında cephe hattındaki gelişmelere dikkati çekti.

Ukrayna ordusu ve güvenlik güçleri yetkilileriyle bir araya geldiğini aktaran Zelenskiy, Rusya'daki hedeflere yönelik uzun menzilli saldırıların sürdürülmesi konusunu ele aldıklarını belirtti.

Zelenskiy, "Uzun menzilli saldırılarımız, Rusya'nın savaş kayıplarıyla bedelini ödemek zorunda kalacağını hissetmesi için gerekli olan şeydir." dedi.

 

"Amerika'nın Ukrayna'yı duyması önemlidir"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın füze saldırılarını önlemek konusunda destek almak için ABD Başkanı Donald Trump ve Kongresi adına bir mektup hazırladığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Bu mektup, dün Washington'daki ilgili kurumlara iletildi. Başka bir devletin liderinin, ABD Başkanı ve Kongresi'ne bu şekilde, aynı anda bir mektup aracılığıyla hitap etmesi nadir görülen bir durumdur. Ancak mevcut durum, harekete geçmemizi, derhal harekete geçmemizi, etkili şekilde hareket etmemizi gerektiriyor. Amerika'nın Ukrayna'yı duyması önemlidir."

ABD'nin şimdilik İran meselesiyle ilgilendiğine işaret eden Zelenskiy, "Avrupa'da tam kapsamlı şekilde devam eden çok kanlı bir savaşı da durdurmalıyız. Balistik füzelere karşı daha fazla koruma sağlarsak, diplomasiyi o kadar çabuk faydalı hale getirebiliriz. Rusya, füzelere güvendiği sürece diplomasiye ilgisinde samimi değil." değerlendirmesinde bulundu.

 

ABD Kongre üyelerinden oluşan bir heyetin bugün Kiev'i ziyaret ettiğini aktaran Zelenskiy, "Amerika'nın Ukrayna'yı desteklemesi ve Amerikan temsilcilerinin burada, Ukrayna'da, neler olup bittiğini, tehditleri kendi gözleriyle görmeleri önemlidir. Özellikle Rusların pazar gecesi acımasız ve yoğun bir saldırı yapmasından sonra." ifadelerini kullandı.

Rusya’da korkunç yangın! 4’ü çocuk 6 kişi öldü
Rusya’da korkunç yangın! 4’ü çocuk 6 kişi öldü

Dünya

Rusya’da korkunç yangın! 4’ü çocuk 6 kişi öldü

Almanya'dan Rusya'ya diplomatik şamar!
Almanya'dan Rusya'ya diplomatik şamar!

Avrupa

Almanya'dan Rusya'ya diplomatik şamar!

Rusya ilerlemeye devam ediyor! Barış zor görünüyor
Rusya ilerlemeye devam ediyor! Barış zor görünüyor

Dünya

Rusya ilerlemeye devam ediyor! Barış zor görünüyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23