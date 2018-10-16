Uğur Meleke: Prim kavgası, tehdit, adam kayırma artık yok milli takımda...

EFA Uluslar Ligi'nde Rusya'ya deplasmanda 2-0 mağlup olan Milli Takımımızın genel durumunu CNN Türk'te Uğur Meleke değerlendirdi.

"ADAM GİBİ ADAM ÇETESİYLE BAĞIMIZI KOPARDIK"

Adam gibi adamlar çetesiyle bağımızı kopardık. Prim kavgası, tehdit, adam kayırma artık yok milli takımda. Tertemiz çocuklar, güzel suratlar. Güzel bir takım olma yolundayız. Organize olmak, takım olmak kolay değil. Çok az birlikte vakit geçiriyorlar. Ayrıca UEFA Uluslar Ligi resmi hazırlık maçı kıvamında ve bu maçları kaybetsek de büyük bir yıkım olmayacak. Bizim hedefimiz elemeler.