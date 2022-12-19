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Gündem Uğur Kutay hakkında suç duyurusu! "Sükunetimizi koruyoruz ama..."
Gündem

Uğur Kutay hakkında suç duyurusu! "Sükunetimizi koruyoruz ama..."

Aytekin Meydan, Uğur Koç ve Gökhan Akkaya öncülüğündeki birçok STK ve yöneticisi, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek, Peygamber Efendimiz'e (sav) Hazreti Aişe validemizle olan evliliğinden ötürü dinsizce hakaret eden Uğur Kutay hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-12-19 16:38:00 - 2022-12-19 16:48:25
Uğur Kutay hakkında suç duyurusu! "Sükunetimizi koruyoruz ama..."

 Yeniakit.com.tr 

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Birgün yazarı Uğur Kutay'ın Efendimiz'e (sav) yönelik hadsiz hakaretine tepkiler dinmiyor.

Kocaeli'de; Aytekin Meydan, Uğur Koç ve Gökhan Akkaya öncülüğündeki birçok STK ve yöneticisi, Uğur Kutay hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kocaeli Adliyesi'ne giderek Cumhuriyet Başsavcılığı'na Kutay hakkında başvuran grup, ardından basın açıklaması düzenledi.

Grup adına konuşan Aytekin Meydan, "Bu olanlar karşısında sükunetimizi koruyoruz ama şahsa gereğinin yapılmasını adli makamlardan talep ediyoruz." dedi.

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