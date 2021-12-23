Uğur Işılak, Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çıkışına şiirle cevap verdi! CHP zihniyetine tokat tokat üstüne tokat attı

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Sanatçı Uğur Işılak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çağrısına şiirle cevap verdi. Işılak, kaleme aldığı şiirini, konuk olarak katıldığı AK Parti Antalya Teşkilat Akademisi eğitim programında okudu.

'Bir örtüden sebep fakülte, okul basanlarla helalleşmez bu millet'

"Bu millet ariftir. Bu millet sakindir. Affeder, bağışlar. Amma velakin bin yıllık maziye öfke, nefret, kin kusanlarla helalleşmez bu millet." sözleri ile başlayan şiir, şöyle devam ediyor:

'Şehitlerin katili ile iş tutup...'

Gönül olmamışsa mazluma vekil, bağlanır basiret, tutulur akıl. Bir örtüden sebep fakülte, okul basanlarla helalleşmez bu millet.

Şehitlerin katili ile iş tutup, aziz halkın kutsalını unutup, canilere karşı dilini yutup, susanlarla helalleşmez bu millet.

Adalet, adalet öyle mi? Vay be, ne garip! Kirli mahfillerle el ele verip, suçsuz başbakanı ipe gönderip, asanlarla helalleşmez bu millet.

Sicil çok kabarık. Yok, yok. Her şey var. Darbe, idam, zulüm... Biraz başa sarıp, sonra da 'özgürlük' diyerek duyar kasanlarla helalleşmez bu millet."

Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çıkışı

'Helalleşme' çağrısında bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullanmıştı:

"28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz. İkna odalarına sokulan başı kapalı kızlarımızla helalleşeceğiz. Roboski ile helalleşeceğiz. Hukuk başka helalleşme başka. İnsanlara devlet tazminat ödeyecek ama bir taraftan da helalleşeceğiz. Sivas, Kahramanmaraş mağdurlarıyla helalleşeceğiz."