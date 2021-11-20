Uğur Emek, Profesör olmuş ama yalan söylemekten utanmıyor! İşte belgesi

Yeniakit.com.tr

Habertürk TV canlı yayınında, iktidarın köprü-yol hizmetlerinin tartışıldığı esnada, "Benim mahallemde okul yokken bu projelere para yatırıyorsunuz." diyen Başkent Üniversitesi İktisat Bölüm Başkanı Prof. Dr. Uğur Emek, yeniakit.com.tr'nin kendisine ulaşıp, "Mahellenizde okul yok mu?" diye sorması karşısında geri adım atarak, "Ben okul yok demedim. Doğru dürüst okul yok dedim." cevabını vermişti.

Yalancılığının belgesi!

Prof. olup yalan söylemekten utanmayan, yalanının arkasında da duramayıp geri adım atan Prof. Dr. Uğur Emek, programda çok net bir şekilde "Benim mahallemde okul yok." yalanını söylemişti.

Prof. Emek'in sözleri şöyleydi: "Benim mahallemde okul yokken bu peş peşe projelerin yapılıyor olması.. O zaman şöyle yapalım; bizim vergilerimiz bize, sizin vergileriniz size harcansın."