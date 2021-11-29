Duvara toslamaya doyamadın mı Prof. Uğur Emek!

Medyada yaptığı konuşmalarında sürekli “yalana” sarılan sözde Profesör Uğur Emek, Türkiye’nin borcunu hesaplamaya kalkışınca yine rezil oldu.

“Dış borcunu 2 trilyon 314 milyon TL artırdı”

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun gazetesi Karar’da köşe karalayan Uğur Emek, döviz kurundaki dalgalanmaları değerlendirdi. Karar yazarı Emek, “Dolardaki artış Türk ekonomisinin dış borcunu 2 trilyon 314 milyon TL artırdı. Bu artışın kamuya yükü 934 milyar TL’dir" iddiasında bulundu.

Uğur Emek, medyaya yaptığı birçok açıklamayla ‘duvara’ toslamıştı.

İşte o ayrıntılar….

Teke Tek’e katılan Emek iyice zırvalamıştı

28 Şubat’çı Fatih Altaylı’nın Teke Tek’ine çıkan ve Altaylı tarafından destek gören Uğur Emek, akla ziyan iddialarda bulunmuş ve iddialarını aynı programda konuşan Prof.Dr. Mustafa Ilıcalı anında yalanlayarak doğıru bilgiyi kamuoyuyla paylaşmıştı. Uğur Emek aynı canlı yayında ‘Diyanet, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan dahaf fazla pay alıyor’ yalanına da başvurmuştu.

“Buralarda devlet okulu yok” demişti!

Habertürk’te Fatih Altaylı’nın sunduğu aynı programda akla ziyan açıklamalarını sürdüren Başkent Üniversitesi İktisat Bölüm Başkanı Prof.Dr. Uğur Emek, “Ankara’da Yaşamkent’te oturuyorum. Buralarda artık devlet okulu yok. İnsanlar özel okula çocuklarını yollamaya mecbur ediliyor.” iddiasında bulundu. Bu açıklama üzerine yeniakit.com.tr’nin ulaştığı Uğur Emek, canlı yayında söylediği ifadelerden çark ederek “Okul yok demedim, doğru düzgün okul yok dedim” açıklamasını yapmıştı.

Utanmazlıkta çığır açan sözde Profesör Karar’da karalamaya devam ediyor

“Benim mahallemde okul yok, bunlar köprü-yol yapıyor.” yalanıyla rezil olan Uğur Emek, aynı yayında “Elimde Karayolları Genel Müdürlüğü'nün bütçe rakamları var. Bu benim hesabım değil. Tahminim de değil. Bu Karayolları'nın resmi verileri. Ulaştırma Bakanlığı rakamları ile çelişiyor” şeklinde konuştu. Ulaştırma Profesörü Mustafa Ilıcalı, Karayolları Genel Müdürlüğü’nden gelen gerçek bilgileri kamuoyuyla anında paylaştı. Ilıcalı’nın paylaştığı bilgilerde Emek'in çelişkili gibi göstermeye kalkıştığı Karayolları'nın rakamlarının sadece kara yolu ulaşımını içerdiği, Ulaştırma Bakanlığı'nın rakamlarının ise kara yolunun yanısıra, deniz ve hava ulaşım rakamlarını da içerdiğini belirtmesi üzerine, Fatih Altaylı ile Uğur Emek’in yüzlerinin dahi kızarmaması dikkat çekmişti. Utanmazlıkta adeta çığır açan Prof. Dr. Uğur Emek’in, Karar’da karaladığı köşesinde aynı yalanlarını sürdürdüğü anlaşıldı.