UEFA'dan Mesut Özil paylaşımı
UEFA, Arsenal'in yıldız oyuncusu Mesut Özil'in 30. yaş gününü yayınladığı bir paylaşımla kutladı.15 Ekim 2018 Pazartesi 12:33
UEFA, Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in doğum gününü kutladı.
UEFA'nın Twitter'daki "EuropaLeague" adresinden paylaşılan mesajda, Mesut Özil'in 2016-2017 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ludogorets'e, kaleci ve savunma oyuncularını çalımlayarak attığı galibiyet golünün videosuna yer verilerek, "Kaç oyuncu bunu yapabilecek yetenekte?" ifadesi kullanıldı.
Ayrıca paylaşımda, 30. yaşını kutlayan Mesut Özil'in kulüp takımlarında çıktığı 550 maçta 101 gol, 221 asistlik performans sergilediği hatırlatıldı.
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