UEFA'dan Galatasaray'a uyarı!

Galatasaray Kulübü, UEFA ile yapılan yapılandırma anlaşmasının, yeniden incelenmek Sarı kırmızılı kulüp ile UEFA arasındaki ilişkiler sıcaklığını ve kritikliğini korurken, bir gelişme daha yaşandı.



Finansal Fair Play konusunda Avrupa futbolunun patronuyla karşı karşıya kalan sarı-kırmızılılara bu kez tesis kriterleri konusunda uyarı geldi.



Cim-Bom’un Şampiyonlar Ligi’ne katılımının kesinleşmesinin ardından İstanbul’a gelen UEFA yetkilileri, Türk Telekom Stadı’nı incelemiş, özellikle basın tribününde eksikler bulmuştu. Koltuklarından, masalardaki monitöre, elektrik sistemine kadar bir dizi değişiklik isteyen yetkililer, bunu bir liste halinde Galatasaray’a sundu.



Sarı-kırmızılılar da, UEFA’nın isteklerini kapsayan değişikliğin maliyetini hesaplattı, karşılarına 160 bin liralık bir fatura çıktı. Bunun sonrasında da istenenler gerçekleşmedi.

"İstekler karşılanmalı"



Ancak bu durum Lokomotiv Moskova maçında Galatasaray’ın önüne bir kez daha geldi. Toplam 160 bin lira maliyetli taleplerinin yapılmadığını gören UEFA yetkilileri, “Biz size milyon euroları transfer yapmanız için vermiyoruz” diyerek sitem etti.