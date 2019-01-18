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UEFA'dan Barış Telli videosu

Ampute Milli Takımı oyuncusu Barış Telli, öğretmenlik yaptığı okulda öğrencilere karne verirken görüntülendi

18 Ocak 2019 Cuma 11:54
UEFA'dan Barış Telli videosu

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Ampute Milli Takımı oyuncusu Barış Telli'nin tanıtımı için video hazırlıyor.

Avrupa genelindeki başarılı ampute futbolcular için tanıtım videoları çeken UEFA, milli sporcuyu, öğretmenlik yaptığı Sühendan Kürklü Ortaokulu'nda öğrencilerine karne verirken görüntüledi.

UEFA'nın internet sitesi ve sosyal medya kanallarında "Eşitoyun" başlığıyla yayımlanacak video için Barış Telli, öğrencilerle okul bahçesinde futbol da oynadı.

Türk Milli Takımı, Meksika'da yapılan 2018 Ampute Dünya Kupası'nda 2. olmuştu.

 

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 11:54
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