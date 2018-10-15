UEFA Uluslar Ligi'nde günün toplu sonuçları!

Günün ilk karşılaşmasında Romanya sahasında Sırbistan ile karşılaştı. Nationala Arena'da oynanan mücadele 0-0'lık skorla sona erdi. Ev sahibi Romanya'da Gabriel Tamas, 44'üncü dakikada rakibine yaptığı hareket sonrası kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. Kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Dusan Tadic, vuruştan faydalanamadı. Bu sonucun ardından Sırbistan puanını 8'e yükselterek liderliğini sürdürürken, Romanya da puanını 6'ya çıkardı.

Uluslar Ligi'nde günün alınan diğer sonuçları şöyle:

Rusya - Türkiye: 2 - 0

Polonya - İtalya: 0 - 1

İsrail - Arnavutluk: 2 - 0

Litvanya - Karadağ: 1 - 4

Azerbaycan - Malta: 1 - 1

Faroe Adaları - Kosova: 1 - 1