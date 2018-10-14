UEFA Uluslar Ligi'nde günün toplu sonuçları!
UEFA Avrupa Uluslar Ligi oynanan 9 karşılaşma ile tamamlandı.14 Ekim 2018 Pazar 00:59
UEFA Uluslar Ligi'ndeki müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
A Ligi
1. Grup: Hollanda-Almanya: 3-0
B Ligi
1. Grup: Slovakya-Çekya: 1-2
4. Grup: İrlanda Cumhuriyeti-Danimarka: 0-0
C Ligi
3. Grup: Norveç-Slovenya: 1-0
Bulgaristan-Kıbrıs Rum Kesimi: 2-1
D Ligi
1 Grup: Letonya-Kazakistan: 1-1
Gürcistan-Andorra: 3-0
4. Grup: Ermenistan-Cebelitarık: 0-1
Makedonya-Lihtenştayn: 4-1
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