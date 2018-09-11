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UEFA Uluslar Ligi fikstür

UEFA Uluslar Ligi bugün gündem oldu. EURO 2020’nin kapılarını açacak olan UEFA Avrupa Uluslar Ligi, heyecanı devam ediyor. UEFA Uluslar Ligi gruplarında hangi takımlar var? Türkiye UEFA Uluslar Ligi’nde hangi grupta yer alıyor?

11 Eylül 2018 Salı 11:37
UEFA Uluslar Ligi fikstür

UEFA Uluslar Ligi bugün gündem oldu. EURO 2020’nin kapılarını açacak olan UEFA Avrupa Uluslar Ligi, heyecanı devam ediyor. UEFA Uluslar Ligi gruplarında hangi takımlar var? Türkiye UEFA Uluslar Ligi’nde hangi grupta yeralıyor? 

UEFA Uluslar Ligi, UEFA üyesi federasyonların E millî futbol takımları arasında yapılan uluslararası futbol karşılaşmasıdır. Milli takımların oynadığı özel maç sayısını azaltmak ve maçları daha heyecanlı hale getirmek için yaratılan UEFA Uluslar Ligi'nde ülkelere kendilerine denk rakipleriyle daha fazla resmi maç yapma olanağı sağlanıyor. Böylelikle takımlar hem kendini test ediyor hem de karşıdaki rakibin gücünü görmüş oluyor. UEFA’nın 55 üye ülkesinin katıldığı UEFA Uluslar Ligi dört ligden oluşuyor. Bu ligler A, B, C, D olarak ayırılan liglerdeki ülkelerin ayrımı UEFA katsayılarına göre belirleniyor. Türkiye UEFA Uluslar Lig’inde B grubunda yer aldı.

UEFA Uluslar Ligi'nde gruplar şu şekilde:

A Ligi

1. Grup: Almanya, Fransa, Hollanda

2. Grup: Belçika, İsviçre, İzlanda

3. Grup: Portekiz, İtalya, Polonya

4. Grup: İspanya, İngiltere, Hırvatistan

 

B Ligi

1. Grup: Slovakya, Ukrayna, Çek Cumhuriyeti

2. Grup: TÜRKİYE, İsveç, Rusya

3. Grup: Avusturya, Bosna-Hersek, Kuzey İrlanda

4. Grup: Galler, İrlanda Cumhuriyeti, Danimarka

C Ligi

1. Grup: İskoçya, Arnavutluk, İsrail

2. Grup: Macaristan, Yunanistan, Finlandiya, Estonya

3. Grup: Slovenya, Norveç, Bulgaristan, Kıbrıs Rum Kesimi

4. Grup: Romanya, Sırbistan, Karadağ, Litvanya

 

D Ligi

1. Grup: Gürcistan, Letonya, Kazakistan, Andorra

2. Grup: Belarus, Lüksemburg, Moldova, San Marino

3. Grup: Azerbaycan, Faroe Adaları, Malta, Kosova

4. Grup: Makedonya, Ermenistan, Liechtenstein, Cebelitarık

 

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 11:37
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