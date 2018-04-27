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UEFA, Fenerbahçe için kararını verdi!

Finansal Fair Play anlaşmasında zararı 10 milyon euroda tutmak zorunda olan Fenerbahçe’de 12.5 milyon euroluk bir rakam ortaya çıktı.

27 Nisan 2018 Cuma 22:50
UEFA, Fenerbahçe için kararını verdi!

Fenerbahçe, UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşması çerçevesinde bu sezonki zararını 10 milyon euroya indirmek zorunda... Ancak artan döviz kuru ve gelirlerin büyük bölümünün de Türk Lirası olması sebebiyle sarı-lacivertliler zararı bu noktaya indiremedi. Geçtiğimiz ay konuyla ilgili olarak As Başkanlar Şekip Mosturoğlu ve Ozan Balaban İsviçre'ye gidip UEFA yetkilileri ile görüştüler.

Burada kur farkından dolayı yaşanan sıkıntı dile getirildi ve konuyla ilgili bir sunum yapıldı. Sarı-lacivertlilerin gelir gider farkı arasında 12.5 milyon euro bulunuyor.Aradaki 2.5 milyon euroluk farkın temeli ise gelirlerin büyük bölümünün Türk Lirası giderlerin de euro olması. Kur sıkıntısı sebebiyle Fenerbahçe'nin yaşadığı bu sıkıntıyı UEFA anlayışla karşıladı. Alınan karar gereği sarı-lacivertlilerin gelecek sezon Avrupa kupalarına katılmasına bir engel olmadığı kulübe iletildi.

Fenerbahçe'nin kur farkına rağmen zararını 12.5 milyon euroya indirmesinde iki önemli detay bulunuyor. İlki Simon Kjaer'in 13.5 milyon euro bonservis bedeli ile Sevilla'ya satılması. Diğer bir gelir kalemi ise Acıbadem ile yapılan sponsorluk anlaşması oldu. Acıbadem ile yapılan anlaşma ek gelir olarak rapora eklenince zararın azaltılması daha kolay oldu. Gelecek sezon ise sarı-lacivertli yönetimi daha zor bir yıl bekliyor. Yapılan anlaşma gereği zararın sıfırlanması gerekiyor. (Milliyet)

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 22:50
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