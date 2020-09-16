Otobüs ya da uçak bileti alacak olan vatandaşlar güncel kampanyaları, indirim kodlarını araştırıyor. Bu sebeple pek çok kişi bilet satın almadan önce internette ‘Ucuz bilet’ konusunu araştırıyor. Peki, ucuza uçak bileti nasıl alınır? Yurt dışı uçak bileti kaç ay önce ucuza alınır?

Ucuz bilet al

Otobüs veya uçak bileti almak isteyenler indirimleri merak ediyor. Ucuz bilet almak istiyorsanız; firmaların internet sitelerine girip fiyat karşılaştırması yapabilirsiniz. Ayrıca acente sitelerinde de bilet satışları yapılıyor bu sitelerden de fiyat kıyaslaması yapabilmeniz mümkün. Bazı fırsat siteleri bilet satışı da yapıyor. Söz konusu sitelerde belli dönem ve bölgelere kampanyalı bilet satışı yapılıyor. Bu sitelere de göz atıp kampanyalı biletlerden faydalanabilirsiniz.

En ucuz uçak bileti

Uçak bileti satın almak isteyenler en uygun bilet fiyatlarını merak ediyor. Genellikle birkaç gün sonraya alınacak biletlerin fiyatları daha yüksek oluyor. Birkaç ay sonrası için alınacak biletler ise daha ekonomik oluyor. Güncel uçak bileti fiyatları için THY’nin internet sitesine ya da arzu ettiğiniz firmaların sitelerine göz atabilirsiniz. Uçak bileti satın alınabilecek firmaların ya da bilet satışı yapan acentelerin Play Store ve App Store’da uygulamaları bulunuyor. Bu uygulamalardan da bilet satışı yapılıyor.

İndirimli otobüs bileti

Otobüs yolculuğu ülkemizde fiyat ve bagaj kapasitesi sebebiyle daha çok tercih ediliyor. Vatandaşlar şehirlerarası yolculukları için bilet almak için internette araştırma yapıyor. Otobüs bileti fiyatları özellikle sonbahar ve kış mevsiminde daha uygun oluyor. Ucuz otobüs bileti almak isteyenler firmaların uygulamalarını indirip bunlara üye olabilir. Uygulama ve üyelikler sebebiyle müşterilere indirimli, kampanyalı biletler sunulabiliyor. İnternetten otobüs firmalarının sitelerine göz atıp fiyat karşılaştırması yapabilirsiniz. Ayrıca bilet satışı yapan fırsat siteleri ve acentelerin sitelerine göz atabilirsiniz.

Otobüs bileti

Otobüs bileti almak isteyenler fiyat mukayesesini internet yapabilir. Bilet satın alma işlemleri ise şubelerden, telefonla ya da online olarak yapılabiliyor. Pek çok firmanın ve fırsat sitesinin uygulaması bulunuyor. Bu uygulamalar aracılığıyla da bilet satın alabilirsiniz.

THY ucuz bilet

THY’yi tercih edenler bilet fiyatlarını merak ediyor. THY internet sitesi ve uygulaması aracılığıyla bilet fiyatlarına göz atıp, satın alma işlemlerini yapabilirsiniz.

Ucuz bilet yurt dışı

Yurt dışı ucuz uçak bileti | Yurt dışına çıkmayı planlayanlar bilet fiyatlarını merak ediyor. Özellikle yurt dışına çıkmayı düşünüyorsanız; biletinizi birkaç ay öncesinden almanız sizin için daha avantajlı olacaktır. Birkaç gün sonrası için alacağınız biletler çok daha pahalı olabiliyor. Uçak bileti kampanyalarını internetten, uygulamalardan ve fırsat sitelerinden takip ederek avantajlı biletlerden haberdar olabilirsiniz. Bazen birkaç saatlik kampanyalar yapılıyor ve biletler inanılmaz ucuz rakamlara satılabiliyor.