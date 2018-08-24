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‘Uçuş modu’nda internet hizmeti

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, dar gövdeli uçaklarda da kesintisiz internet erişimimüjdesi verdi.

24 Ağustos 2018 Cuma 10:45
‘Uçuş modu’nda internet hizmeti

Ekşi, THY’nin geniş gövdeli uçaklarla yapılan uzun uçuşlarda internet hizmeti verdiğini, dünyada dar gövdeli uçaklarda internet hizmeti uygulamasının ise yeni yeni başladığını belirtti. THY’nin 150 dar gövde uçağına internet hizmeti almak için yaptıkları ihalenin bir ay içinde sonuçlanacağını dile getiren Ekşi, böylece dar veya geniş gövde ayrımı olmadan bütün THY’nin uçaklarında internet hizmetini verebileceklerini kaydetti.

Hava yolunda internet hizmetinin, 10 bin fitin üzerinde aktif olduğunu anlatan Ekşi, şöyle devam etti:

“Yolcu artık telefonuna bağlı kalmak istiyor. Bu konuda yapılan bir araştırmaya göre, genç nüfusta internete bağlı olmak, ikramdan daha öncelikli hale gelmeye başlamış. Biz de dünyadaki bu trendi görerek, dar gövde uçaklarımızda da internet hizmeti vermek için büyük bir yatırım yapacağız. İlave olarak 10 bin fit yerine ‘kapıdan kapıya internet’ hizmetine geçeceğiz. Yani siz, uçak push back yapmaya başladığında internete bağlanacaksınız. Uçaktan inene kadar internete bağlı olacaksınız. Cep telefonunu uçak modunda wifi’ye bağlı olarak kullanabileceksiniz. Dünyada birkaç havayolunda başlanan bu uygulayamaya biz de THY olarak başlayacağız.”


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 24 Ağustos 2018 Cuma 10:45
  1. THY
  2. internet

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