Uçakta kendi koltuğunda oturmayan yolcular kaza sebebi!

Uçakta yolculuk yaparken neden koltuğunuzu değiştirmenize izin verilmediğini merak ettiniz mi? Uçuş güvenliği için bu kadar önemli olmasının arkasında hayati nedenler var.

Bazen arkadaşlarımızla veya ailemizle uçakla seyahat ederken ayrı koltuklara düşebiliyoruz değil mi?

Sırf onların yanına oturmak için başka bir kişiden rica minnet istediğimiz koltuk değişimi, aslında uçuş güvenliğini tehlikeye atıyor. İyi de nasıl?

Özellikle küçük bölgesel ve ada uçuşlarında, yolcuların ağırlıkları tahmin edilerek koltuklar atanır.

Yolcuların belirli koltuklarda oturması, uçağın dengesini sağlamak için kritik öneme sahiptir. Yolcular genellikle kendi seçtikleri ya da hava yolu tarafından atanan koltuklarda otururlar.

Bazen uçuş ekibi, herkesin atanan koltuklarına oturmasını isteyebilir. Özellikle hafif uçaklarda, insan ağırlığının dağılımı uçağın stabilitesini etkileyebilir.

Uçağın merkez ağırlık noktası (COG), uçuş öncesi hesaplanır ve bu hesaplamalar, yolcuların koltuklarına oturması ile doğru orantılıdır.

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Air New Zealand’ın Uçuş Operasyonları ve Güvenlik Müdürü Kaptan David Morgan’a göre herkesin doğru koltukta oturması, uçağın "ağırlık merkezi zarfı" ile ilgilidir.

Uçağın üretici tarafından hesaplanan ağırlık merkezi zarfı, uçuş öncesi toplam ağırlığın bu parametreleri aşmamasını sağlar. İniş sırasında uçak, kalkışa göre çok daha hafif olur çünkü uçuş süresince yakıt tüketir.

Morgan’a göre iniş öncesi yolcuların dağılımı, uçuş karakteristiklerini büyük ölçüde etkiler. Yolcuların uçuşun son segmentinde serbestçe hareket etmeleri, uçağın dengesini bozabilir.

Dolayısıyla hava yolları yolcuların kalkış ve iniş sırasında atanan koltuklarında oturmalarını sağlar. Bazen hava yolu, son dakikada koltuğunuzu değiştirebilir ki bu da ağırlık ve denge sorunlarından kaynaklanabilir.

Uçağın dengesi ve stabilitesi, yolcuların doğru koltuklarda oturması ile sağlanır. Bu nedenle uçuş sırasında koltuğunuzu değiştirmemek hem sizin hem de diğer yolcuların güvenliği için önemlidir.