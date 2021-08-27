Uçaklarda telefon neden kapatılır? Nedeni sizi şok edebilir

Uçuş görevlisi Cierra Mistt, TikTok videosunda uçuş modu kuralını ve neden yürürlükte olduğunu anlattı. Mistt, "Nedeni sizi şok edebilir ve çaktırmadan telefonunuzu normal modda tutmaya çalışmak konusunda tekrar düşünmeye sevk edebilir" dedi.

Mistt şöyle açıklıyor: "Biniş kapısının kapandığı andan iniş anına kadar pilotlar, görevi uçakların birbirine çarpmadan iniş ve kalkış yapmasını sağlamak olan, Hava Trafik Kontrolü ya da ATC diye bilinen bir grup görevliden kendilerine verilen özel talimatları takip ediyor."

Viral videoda Mistt, cep telefonu frekanslarının pilotlarla yerdeki ATC görevlileri arasındaki konuşmaları bölebileceğini öne sürüyor.

Misst açıklamaya şöyle devam ediyor: "Pilotlar ATC'yle iletişim kurabilmek için telefonlarımızda kullandığımız frekanslardan yararlanıyor."

"Şimdi, yerdeki ATC'den talimat alan bir pilotun, araya giren yolcu telefonu frekansı nedeniyle sinyalini aniden kaybetmesinin ve kör bir şekilde uçmaya başlamasının ne kadar kötü olacağını düşünün."

Fakat bu mantığı kabul etmeyenler de var. Business Insider'a 2017'de verdiği demeçte bir pilot, "Cep telefonu sinyalinin, uçağın navigasyon performansına zarar verebileceği hiçbir zaman kanıtlanmadı. Ama bunun şu ana kadar hiç yaşanmamış olması, asla yaşanmayacağı anlamına gelmiyor" demişti.

Mistt'in TikTok videosuna yorum yapan bir elektrik mühendisiyse, uçuş modunun esas nedeninin "telefonların ve diğer cihazların yaydığı kasti olmayan radyo dalgalarına" ya da "pilotun ekipmanının yanlışlıkla bu kasti olmayan radyo dalgalarını algılamasına" dayandığını söyledi.

Cihazlarımızın çok sık kasıtsız dalgalar yaymadığını ya da almadığını" öne süren mühendis, uçuş modunun gerçekten de "kesinlikle gerekli" olup olmadığını sorgularken ekledi: "Her ihtimale karşı uçuş modunu kullanın."

2013'te ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), uçak düzgün şekilde kurulmuş girişim önleme teknolojisiyle donatılmışsa yolcuların kalkış ve iniş sırasında elektronik cihazları kullanmasının güvenli olduğunu belirtmişti.

Ancak FAA, cep telefonlarının uçak moduna alınması şartını getirdi.

Daha önce uçuş personelleri, aşırı türbülans sırasında telefonların kabin içinde savrulması ve güvenlik talimatları verilirken ya da tahliye söz konusu olduğunda yolcuların dikkatinin dağılması riski sebebiyle uçak modunun uçuş teknolojisi kadar yolcu güvenliği için de önemli olduğunu ifade etmişti.