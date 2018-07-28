Üç Büyükler birleşti, Kaan Aydın için yardım toplandı!

Fenerbahçe Kulübünün Twitter hesabından "Kaan'a kısa sürede taraftarımız, Besiktaş ve Galatasaray ile birlikte umut olduk. Destekleriniz için teşekkür ederiz. #KaanHayatBekliyor" paylaşımı yapıldı.

Fenerbahçeli taraftarlar, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi devam eden Kaan Aydın için ihtiyaç duyulan 150 bin liranın toplanması için yardım kampanyası başlatmıştı.