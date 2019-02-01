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TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar soruları yanıtladı:

"(Sebze ve meyve fiyatları) Hava şartları düzelince fiyatlar normale dönecektir"- "Tarlada zarar gören ürünlerle ilgili daha fazla fiyat artışı görmüyorum. Bu fiyatlar bir miktar daha aşağı inecektir, bunu hep beraber göreceğiz"

01 Şubat 2019 Cuma 12:39
TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar soruları yanıtladı:

ANKARA (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, sebze ve meyve fiyatlarının hava şartları düzelince normale döneceğini belirterek, "Tarlada zarar gören ürünlerle ilgili daha fazla fiyat artışı görmüyorum. Bu fiyatlar bir miktar daha aşağı inecektir, bunu hep beraber göreceğiz." dedi.

Bayraktar, TZOB Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Marketlerin bir süreliğine patlıcan ve biber satmama kararı almasının sonuçlarının sorulması üzerine Bayraktar, "Mevsiminde özellikle sebzeyi bulamadığımız için sera ürünleri yemek durumda kalıyoruz. Aslında doğru olan da bu ama bugün için pratikte pek mümkün görünmüyor. Marketler istedikleri ürünleri satabilirler, bizim buna karışmamız mümkün değil. Pazarlarda her türlü ürün satılmaktadır. Bunu bir problem olarak görmüyorum." karşılığını verdi.

Bayraktar, asıl meselenin arzla ilgili olduğunu belirterek, üreticilerin maliyetlerinin artması ve bir miktar spekülatif faaliyetlerle fiyatların arttığına dikkati çekti.

Mandalina ve portakalda üretici ve market fiyatları farkının neden fazla olduğunun sorulmasına üzerine ise Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bu iki üründe fiyat farkına baktığımızda bir spekülatif faaliyet olduğunu gösteriyor. Hem maliyetler hem de spekülatif faaliyetler nedeniyle bir artış var. Ama bu iki üründe asıl artış oradaki makas bize bir spekülatif faaliyet olduğunu gösteriyor. Benden ucuz alıyorsa bunu pahalıya satıyorsa, şüphesiz aracılar var. Arzın yavaşlamasını fırsat bilerek ürünü pahalı satıyorlar. Bizim bu makası muhakkak suretle kapatmamız lazım. Aracıları aradan çıkaran bir sistemi kurmak zorundayız."

Bayraktar, hava şartları düzelince fiyatların normale döneceğine işaret ederek, "Tarlada zarar gören ürünlerle ilgili daha fazla fiyat artışı görmüyorum. Bu fiyatlar bir miktar daha aşağı inecektir, bunu hep beraber göreceğiz. Üreticilerimiz halen tarlaya giremiyor. Bu konuda zarar gören ürünler için çalışmalarımız devam ediyor, bu verileri sizinle paylaşacağız." diye konuştu.

Bir soru üzerine de spekülatif faaliyetleri önlemek için üretime odaklanmak gerektiğine işaret eden Bayraktar, "Yelkenleri tarıma çevirmemiz lazım. Tarımda üretimi artırmamız lazım, çözüm bu." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, bir başka soruyu yanıtlarken ise "Nişasta bazlı şeker kotaları konusundaki açıklamalar olumlu. Kotanın düşürülmesini üretimin bir miktar daha artırılması noktasında olumlu görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 12:39
  1. Şemsi Bayraktar
  2. tarlada zarar gören ürünler
  3. TZOB

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