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Tyler Boyd kimdir nereli ve kaç yaşında? Tyler Boyd Beşiktaş transfer

Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nde kiralık forma giyen 24 yaşındaki futbolcu, Tyler Boyd'u transfer ettiğini son dakika olarak duyurdu. Beşiktaş, 24 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı. Oyuncuya 1,2 milyon euro maaş verileceği kaydedilirken, bonservis bedeli olarak ise 2,4 milyon euro ödeneceği kaydedildi. Peki Tyler Boyd kimdir nereli ve kaç yaşında? İşte Tyler Boyd Beşiktaş transfer haberi.

16 Temmuz 2019 Salı 09:02
Tyler Boyd kimdir nereli ve kaç yaşında? Tyler Boyd Beşiktaş transfer

Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nde kiralık forma giyen 24 yaşındaki futbolcu, Tyler Boyd'u transfer ettiğini son dakika olarak duyurdu. Beşiktaş, 24 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı. Oyuncuya 1,2 milyon euro maaş verileceği kaydedilirken, bonservis bedeli olarak ise 2,4 milyon euro ödeneceği kaydedildi. Peki Tyler Boyd kimdir nereli ve kaç yaşında? İşte Tyler Boyd Beşiktaş transfer haberi.

Beşiktaş, 24 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı. Oyuncuya 1,2 milyon euro maaş verileceği kaydedilirken, bonservis bedeli olarak ise 2,4 milyon euro ödeneceği kaydedildi. Geride kalan sezonun ikinci devresinde MKE Ankaragücü'nde kiralık forma giyen 24 yaşındaki futbolcu, Spor Toto Süper Lig'de 14 maçta 6 gol kaydetti. Peki Tyler Boyd kimdir?

Tyler Boyd kimdir?

Tyler Boyd, 30 Aralık 1994 yılında ABD'nin Tauranga şehrinde dünyaya geldi. ABD ve Yeni Zelanda uyruklu 1,80 boyundaki oyuncu, kariyerine Melville United takımı alt yapısında başladı. 2011 yılında ise Waikato FC takımına bedelsiz transfer oldu. 1 yıl sonra Yeni Zelanda ekibi Wellington P. takımına dahil oldu. Başarılı futbolcu, 2015 Temmuz'unda Portekiz kulübü Guimaraes B takımıyla anlaştı. 2017'de Tondela takımına kiralık giden Boyd, sezonun bitmesiyle eski takımına geri döndü.

2018 yılında ise Boyd 800 bin Euro transfer bedeliyle Vitoria Guimares takımına gitti.  Sağ ayağını etkin olarak kullanan Tyler Boyd 1.80 boyunda ve 24 yaşında. İleri ucun yanı sıra sol ve sağ kanatta da oynayabilen ABD’li oyuncunun Abdullah Avcı'nın vazgeçilmez isimleri arasına girmesi bekleniyor.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 09:02
  1. Ankara
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