Tuzun mutfaktaki farklı kullanım şekilleri

PRATİK BİLGİLER

Kararmayı önler – Elmaları, armutları ve patatesleri soyduktan sonra soğuk, hafif tuzlu suda bırakırsanız kararmazlar ve renklerini korurlar.

Kabuklu yemişler – Cevizi bir gece tuzlu suya batırın ve kabuklarından tamamen kurtulacaktır.

Şekerlemeyi önleyin – Kek yapımına az miktarda tuz eklenmesi, şekerlemeyi önler.

Ispanak yıkama – Ispanağı tuzlu suda yıkanırsa, üzerindeki tüm kirini bırakacaktır. Böylece tekrar tekrar yıkamaya gerek kalmaz.

Çıtır salatalar – Salatayı yıkadıktan sonra tuzlamak onları diri tutar. Marul ve ıspanak hazırlanabilir ve buzdolabınızda tuzlu suda saklanabilir. Berrak ve temiz kalacaklar. Sadece durulayın ve servis yapın!

Patates kızartması – Patatesleri kızartmadan önce birkaç saat tuzlu suda ıslatın. Bu, nişasta içeriğinin bir kısmını “almaya” yardımcı olacaktır.

TEMİZLİĞE YARDIMCI OLUR

Fırın temizleme – Tuz ve tarçın, fırınlardan ve ocak brülörlerinden “yanmış yiyecek” kokusunu alır. Fırına ve brülörleri hala sıcakken tuz dökün. Kuruduğunda, tuzlu lekeleri sert bir fırça veya bezle temizleyin.

Lekeli bardakları temizleme – tuz ile sürtünme bardaktan inatçı çay veya kahve lekelerini yok edecektir.

Buzdolaplarının temizlenmesi – Buzdolabınızın içini temizlemek ve kokuyu almak için için tuz ve soda suyu kullanın. Emayeyi çizmez.

Yağ sıçramasını önleyiniz – Kızartacağınız yiyecekleri tavaya yerleştirmeden önce tavaya bir miktar tuz ekleyin. Bu, yağın sıçramasını önlemeye yardımcı olur.

Alevli yağ yangınları – Ocak veya fırında bulunan bir yağın ateş alması halinde tuz dökün. Alev yok olacaktır. Asla su dökmeyin.

Kahve ve sıcak kakaonun tadını iyileştirin – Kahve ya da kakaoda bir tutam tuz, tadı artıracak ve aşırı pişirilmiş kahvenin acılığını ortadan kaldıracaktır.

Kümes hayvanlarının tadının iyileştirilmesi – Kümes hayvanlarının lezzetini arttırmak için, kümes hayvanlarını kavurmadan önce içine ve dışına tuz sürün.

Bakır tavaların temizlenmesi – Bakır tavalardaki lekeleri gidermek için tuz dökün, sirkeli bezle ovun.

Kahve cezvelerinin temizlenmesi – Su ile doldurup, dört çorba kaşığı tuz ekleyerek ve her zamanki gibi cezveyi kaynatın. böylece cezve içindeki kalıntılar gidecek ve kahveye acı tat ver