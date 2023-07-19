Tuzlu kek nasıl yapılıyor? Artık bundan sonra dışardan almayacaksınız! Börek tadında şaşırtan lezzet

Tuzlu Kek Tarifi İçin Malzemeler

3 yumurta

1 yemek kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı süt

3 yemek kaşığı mısır unu

2 su bardağı un 1 paket kabartma tozu

1 adet kapya biber

10 adet çekirdeksiz siyah zeytin

100 gram beyaz peynir

Bir tutam maydanoz

Bir tutam dereotu

Kalıbı için tereyağ susam

Tuzlu Kek Tarifi Nasıl Yapılır?

Kapya biber dereotu maydanoz ince ince doğranır.

Zeytin çekirdeğinden çıkartılır küçük küçük doğranır.

Peynir ufalanır.

Yumurta şeker ve tuz beş dakika çırpılır sıvı yağ ve süt eklenir çırpmaya devam edilir.

Un mısır unu ve kabartma tozu eklenir pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırılır.

Doğradığımız malzemeler eklenir ve bir kaşık yardımıyla karıştırılır.

Kek kalıbı yağlanır susam serpilir ve kek harcı kalıba dökülür.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kürdan testini geçene kadar pişirilir.Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.

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